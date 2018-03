Bas Dost

Nada još živi. Nevelika doduše, ali Bas Dost je produžio san Sportinga. Lisabonski Lavovi su u poslednjem kolu 26. kola Primeire uspeli da pregrme teško gostovanje kod Šavesa i pobedom od 2:0 ostanu u igri za naslov najboljeg u Portugaliji ili - što je možda realnije - barem u trci za plasman u Ligu šampiona.

Nije bilo nimalo lako, štaviše, da nije bilo odličnog Ruija Patrisija možda bi Šaves poveo već u 11. minutu. Vilijam je bio sam na petercu, na vreme je izleteo reprezentativni golman i sprečio siguran gol. U 31. minutu je, posle velike greške Šavesovog kapitena Nuna Koelja, uzvratio Želson Martins, ali je i Šaves među stativama imao raspoloženog Rikarda Nunesa.

Odolevao je dugo Šaves, ali kada je Josip Mišić u 56. minutu ustupio mesto na terenu rovitom Basu Dostu situacija se promenila za 180 stepeni. Holanđanin je bio u fantastičnoj golgeterskoj seriji pre no što je zbog povrede propustio nekoliko utakmica, ali je večeras nastavio tamo gde je stao.

Savršenu loptu mu je poslao Ruben Ribeiro, a 196 centimetara visoki golgeter Sportinga je kao bager razgrnuo Nikolu Maraša i Đavana Fereiru, sačekao loptu na drugoj stativi i zakucao je u nebranjeni deo mreže.

Usledio je period u kome je Šaves mogao i do izjednačenja, mada je ruku na srce i Sporting imao svoje šanse, iako su domaći bili agresivniji kad su išli napred. Protiv tima kakav je Sporting - ume to da se obije o glavu. Upravo se to i desilo Šavesu u 86. minutu. Rezervista Platini nije uspeo da kontroliše loptu, pa mu ju je Rodrigo Batalja ukrao i kao na tacni servirao Dosta. Ovaj takve poklone oberučke prihvata. Istina, nije ni imao težak posao.

Platini se donekle iskupio u prvom minutu sudijske nadoknade kada je penal sviran zbog prekršaja Sebastijana Koatesa nad Đavanom pretvorio u utešni gol. Ali tada je već bilo kasno.

Benfika je samo tri boda ispred. Porto još dva stepenika iznad. Ali Benfika dva kola pre kraja sezone stiže na noge Sportingu. Dok Porto ide na Luž. Ništa još nije gotovo. Osim trke za najboljeg strelca lige. Jer iako je Dost stigao do kote 22, teško da će stići Benfikinog Žonasa koji je već dobacio do 31 gola.

Primeira, 26. kolo:

Petak:

Braga - Moreirense 3:0 (1:0)

/Eduardo 16 i 64, Horta 66/

Subota:

Rio Ave - Feirense 2:1 (0:1)

/Guedes 56, Pele 85pen - Mačado 8/

Benfika - Aves 2:0 (0:0)

/Žonas 71, Dijas 74

Boavista - Estoril 1:0 (0:0)

/Simao 85pen/

Nedelja:

Portimonense Gimaraiš 2:1 (1:1)

/Velington 17, Pires 59 - Rapinja 22/

Maritimo - Setubal 4:2 (3:0)

/Žoel 8, Valente 30, 45, Pinjo 69 - Patrik 62, Edinjo 90+1/

Belenenseš Tondela 0:0

Pasoš Fereira - Porto 1:0 (1:0)

/Vijeira 34/

Ponedeljak:

Šaves - Sporting 1:2 (0:0)

/Platini 91pen - Dost 62, 86/

(FOTO: Action Images)