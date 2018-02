Baskijska mreža za Slepe miševe

Simone Zaza

Navijači Valensije konačno imaju razloga za zadovoljstvo posle nekoliko traumatičnih godina tokom kojih se činilo da će klub sa Mestalje potpuno da se uruši i završi u Segundi. Crno-beli su na dobrom putu da osvoje četvrto mesto u prvenstvu i nađu se u Ligi šampiona, a nema boljeg načina za punjenje kase i ojačavanje ekipe koju je trener Marselino skockao po svom ukusu što se tiče novajlija (golman Neto, štoperi Gabrijel Paulista i Muriljo, vezisti Kokelan, Kondogbija i Gonsalo Gedes i napadač Lusijano Vijeto), ali je i povratio samopouzdanje starosedeocima (centralni vezista i kapiten Dani Pareho, te napadači Santi Mina i Rodrigo).

Marselinjov zadatak uopšte nije bio lak jer je maltene krenuo od nule, a pritom repovi iz prošlosti dovode do povremenih padova i poraza u serijama. No, jedini istinski minus gostiju je nemogućnost da sačuvaju sopstvenu mrežu, što je posledica izuzetno ofanzivnog pristupa svakoj utakmici, nevezano sa protivnikom i stadionom na kojem se igra. Ta serija dogurala je do broja 13 u Primeri i sigurni smo da se neće zaustaviti na San Mamesu, iako je ono kroz šta je prolazila Valensija sada u velikoj meri zadesilo Bilbao.

Istina, Ponos Baskije i dalje se drži u Ligi Evrope, ali iluzorno je očekivati da bi mogao da je osvoji, ali i da je se ponovo domogne kroz domaći šampionat. S druge strane, o opstanku ne mora ni da brine, pa je u zanimljivoj situaciji: bodovi mu nisu neophodni, ali dobar rezultat bi mu dosta značio pred dvomeč sa Marseljem u Ligi Evrope. Poslednjih godina na njihovim duelima uglavnom su dolazili kečevi, pa kad sve sagledamo dolazimo do tipova GG3+ i KMB 1X&2+.

PRIMERA - 26. KOLO

Utorak

Espanjol - Real Madrid 1:0 (0:0)

/Moreno 90+3/

Đirona - Selta 1:0 (1:0)

/Portu 14/

Sreda

19.30: (2,60) Bilbao (3,25) Valensija (2,75)

19.30: (1,85) Hetafe (3,45) La Korunja (4,50)

19.30: (3,30) Malaga (3,25) Sevilja (2,25)

21.30: (1,22) Atletiko Madrid (5,80) Leganes (17,0)

21.30: (2,45) Eibar (3,25) Viljareal (2,95)

Četvrtak

19.30: (2,70) Betis (3,30) Sosijedad (2,60)

21.00: (13,0) Las Palmas (7,75) Barselona (1,18)

21.30: (1,80) Alaves (3,45) Levante (4,80)

