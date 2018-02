Belgija je zemlja mislilaca: Opet novi sistem, povratka na dva boda za pobedu?

Budu nekad smešni na prvi pogled, mnogi se zapitaju šta sad vi petljate tamo, ali da budemo sasvim realni: Belgija je zemlja koja možda i najviše radi na kvalitetu svog fudbala. I da budemo sasvim iskreni: mnogo je to jača liga od nas, ma koliko mi smatrali da sa njima još nekako i možemo da se poredimo. Fakat je da ne možemo, ni po parama, ni po infrastrukturi, a ni po tome kako je kvalitet raspoređen o čemu najbolje svedoči i podatak da su u poslednjoj deceniji Belgijanci imali čak pet šampiona.

Dobrim delom i zbog kod nas toliko kritikovanog sistema sa plej-ofom i deobom bodova posle regularnih 30 kola. Nije mali broj onih koji smatraju da je nepravedno nekome oduzimati ono što je legitimno osvojio. Pritom, kad razlika naglo opadne, tim koji juri lidera dobije veliki psihološki vetar u leđa. Sa druge strane, utakmice u plej-autu nikoga ne zanimaju. Plej-aut u Belgiji nazivaju i “finansijskim grobljem”.

Istina, oni koji bi da se vrate na tradicionalan sistem takmičenja po pravilu zaboravljaju sve njegove mane. U ligi kakva je Belgija - nije ni Srbija mnogo različita - šampionska trka je umela da bude faktički okončana već u martu. Sistem sa podelom bodova je - ovo baš i ne važi za Srbiju - značajno podigao kvalitet konkuretnih klubova u Belgiji. One najveće je naučio da igraju dve žestoke utakmice nedeljno. Na kraju krajeva, a to je i te kako bitno, uzbudljiva završnica u kojoj smo neretko gledali rokade na čelu donela je Belgijancima i unosan ugovor o TV pravima u vrednosti od 80.000.000 evra po sezoni!

Ipak, Belgijanci misle o svom fudbalu. I svesni su da i postojeće stanje ima svoje falinke, a ne boje se da menjaju. Pa je sada pokrenuta inicijativa o mogućim promenama: javna debata, bez zaključanih tema. Svaki predlog - makar se činio i najglupljim - dobro je došao. Jer će možda dovesti do najboljeg rešenja. Samo iz razgovora se može doći dotle. Ni tu nažalost nismo kao Belgijanci.

Plan je dakle da se priča o svemu. Nema osuda unapred. Pa su tako jedni za ukidanje plej-ofa, drugi čak predlažu da u njemu svi klubovi startuju sa nula bodova (?!), ali treći predlog izaziva najveću pažnju za sada. U regularnom toku sezone pobeda bi donosila dva boda, a u plej ofu - tri.

Tek da pojasnimo i to na primeru superligaške tabele. Trenutne. Recimo, da se regularni tok sezone sada završava Zvezda bi po trenutnim pravilima imala 30 bodova, Partizan 26. Da se računa po ovom novom predlogu iz Belgije, Zvezda bi imala 41 bod, Partizan 35, dakle pet manje. To i nije tolika razlika, međutim, ona bi se jasno videla kako idemo dole po tabeli. Recimo, trećeplasirani Radnički bi po postojećem sistemu u plej of ušao sa 21 bodom, dakle devet manje od Zvezde, dok bi po ovome o kome se u Belgiji razmišlja imao 30, dakle 11 manje od lidera šampionata.

Naravno, tu je onaj stari problem. Cela Evropa je 90-ih napustila sistem vrednovanja pobede sa dva boda zato što se lošijim timovima isplati da igraju bunker, jer nije tolika razlika između remija i trijumfa.

Debata je tek počela. I ne sumnjajte da će Belgijanci doći do pravog rešenja. Ma koliko čudan bio put do tamo.

(FOTO: Action Images)