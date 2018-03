Oni koji su posmatrali duel Junajteda i Sevilje u nekom od beogradskih kafića prilikom gola Visama Ben Jedera - a znaju mnogo o fudbalu - sigurno su slovodobitno uskliknuli: „Uh, kako podmukao šut“.

To podmukao u fudbalskom žargonu znači - maestralno. Personifikuje sposobnost napadača da do poslednjeg trenutka sakrije nameru, a da potom pogodi prvi ugao. I ostavi golmana bez mogućnosti da reaguje. Takva sposobnost, koju je demonstrirao Montelin veliki junak sa klupe, svojstvena je samo majstorima malog fudbala. Oni koji igru na petoparcu drže u malom prstu.

Zar posle ovog sumnjate da je Ben Jeder na prašnjavim ulicama francuske provincije naučio te lekcije.

Tokom onog trka na Old Trafordu, kada je proslavljao pogodak i viđen prolaz u četvrtfinale Lige šampiona, Ben Jeder je vraćao sekvence svog ranog momkovanja kada nije ni slutio da će biti fudbaler - nego futsaler. I to dobar futsaler, član francuske reprezentacije do 20 godina.

Pored apostrofiranog „podmuklog šuta“ na malim futsal terenima naučio je ono što se ne uči na prestižnim akademija. Da vidi brže, da oseća i najmanji mogući prostor. Da nekada bude ubica, a nekada klovn sposoban da priredi zabavu.

Srećom po Sevilju večeras je bio ovo prvo.

Prvi angažman pronašao je u četvrtoligašu Alfrotvilu. U prvoj sezoni postigao je devet golova. Asistencije niko nije mogao da izbroji. Usledio je poziv iz Tuluza. Ostvarenje sna. Međutim, prve dve sezone protekle su u privikavanju na fizički znatno zahtevniji fudbal. Svega 13 utakmica i jedan gol za prve dve godine na Munisipalu.

Ali i tada je bio pod ozbiljnim monitoringom. Pratili su ga skauti Barselone, Rudi Garsija je želeo da ga dovede u Romu. Međutim, Ben Jeder je toliko bio pametan da nije preskakao stepenice. Zlonamernici su imali dve godine pravo da se naslađuju, jer je postigao samo jedan pogodak u Tuluzu koji je pretekao Lil u trci za potpis junaka ove večeri.

A onda je usledila eksplozija i more pohvala. Već u prvom takmičarskom ciklusu u kojem je dobio pravu šansu, a bila je to ona pomenuta 2012/13, na polusezoni je stigao do kote od devet postignutih golova. Ispred je bio samo Zlatan Ibrahimović.

Tada je rođen nadimak Benyebut (but je gol u slobodnom prevodu) koji krasi ovog momka i na internet enciklopediji.

"On je veoma opasan u kaznenom prostoru. Inteligentan je, hladnokrvan pred golmanom, neverovatno brz", sipao je komplimente bivši trener Pari Sen Žermena Karlo Ančeloti.

Srećom po Seviljinog junaka to je znao i tadašnji trener Tuluza Alan Kazanova. I doneo je tom klubu 9.000.000 evra koliko ga je Ramon Monći platio leta 2016.godine. Bio je to jedan od poslednjih poteza Seviljnog legendarnog direktora pre nego što je otišao u Rim.

Sada u Andaluziji mogu da uživaju i dalje provociraju te podmukle šuteve Ben Jedera. Ima nešto u tim lekcijama koje se ne uče u akademija.

Foto: Action Images