Fulam se muči u Premijer ligi, Slavišu Jokanovića je zamenio Klaudio Ranijeri, ali su problemi u odbrani ostali i nagomilavaju se. Bilo je utakmica kada je tim sa Krejven Kotidža sam sebi davao golove. I zato i jeste negde logično očekivati da bi Fulam mogao da se pojača u defanzivi ove zime.

Kako pišu italijanski mediji, menadžment Fulama kontaktirao je Benatiju koji bi mogao da napusti Bjankonere posle dve i po sezone. Bivši defanzivac Rome i Bajerna ima ugovor s Juventusom do 2020. godine, a pored Fulama o njemu su razmišljali i Milan, Borusija Dortmund i Šalke. Problem je što Juventus baš i ne želi da ga pusti do kraja sezone u strahu od povreda Kjelinija, Bonućija i Barzaljija.

Ipak, svakako da Fulam ima keca u rukavu, a to je činjenica da bi mogao da privuče Benatiju činjenicom da igra u Premijer ligi što može da bude primamljivo za ovog 31-godišnjeg Marokanca. Benatija je ove sezone u Seriji A igrao pet puta i za to vreme sakupio 450 minuta.

Postoji i dodatni problem za Fulam. Kako piše Skaj Sport, Fulam neće doći do Gerija Kejhila ovoga meseca jer su pregovori naišli na prepreku. Fulam je dogovorio sve sa Čelsijem kako bi doveo Kejhila do kraja sezone. Ali, ovaj 33-godišnji defanzivac je zahtevao dugoročniji ugovor gde god da ode iz Čelsija. Da se osigura za budućnost. A to Fulam nije mogao da mu ponudi.

O svemu ovome je pričao i Ranijeri, istakao da bi voleo da vidi Kejhila u svom timu, ali da nije siguran da sam igrač to želi. Dodatno je izvršio pritisak na Upravu da mu dovedu iskusne igrače, a Benatija se uklapa u tu priču.

Posle 23 odigrana kola u Premijer ligi Fulam ima 14 osvojenih bodova i nalazi se na pretposlednjem mestu. Poslednji je Hadersfild sa 11 bodova, a Kardif je ispred sa 19. Prvi tim u zoni spasa je Njukasl sa 21 osvojenim bodom.

Toliko Fulam kasni za sada... Potrebna mu je jača odbrana. Pre svega.

Inače, Juventus danas ukršta koplja sa Kjevom na zatvaranju 20. kola Serije A. Stara dama igra sjajno i ovo bi trebalo da bude zicer za četu iz Torina. Bjankoneri su vezali tri pobede, prethodni put su poraženi još od Jang Bojsa. Kjevo ima osam bodova i jednom nogom je u Seriji B. Juventus je dobio šest poslednjih sureta protiv tima iz Verone.

ITALIJA 1 - 20.KOLO

Subota

Roma - Torino 3:2 (2:0)

/Zaniolo 15, Kolarov 34pen, El Šaravi 73 - Rinkon 51, Ansaldi 67/

Udineze - Parma 1:2 (0:1)

/Okaka 50 - Inglese 11. penal, Žervinjo 68/

Inter - Sasuolo 0:0

Nedelja

Frozinone - Atalanta 0:5 (0:2)

/Manćini 11, Zapata 44, 47, 64, 73/

SPAL – Bolonja 1:1 (0:1)

/Kurtić 63 – Palasio 24/

Fjorentina – Sampdorija 3:3 (1:1)

/Murijel 34, 70, Pecela 90+3 – Ramirez 44, Kvaljarela 81 pen, 85/

Kaljari – Empoli 2:2 (1:0)

/Pavoleti 36, Arijas 90+1 – Di Lorenco 70, Zajc 81/

Napoli – Lacio 2:1 (2:0)

/Kaljehon 34, Milik 37 – Imobile 65/

Ponedeljak

15.00: (3,10) Đenova (3,20) Milan (2,40)

20.30: (1,10) Juventus (10,0) Kjevo (23,0)

