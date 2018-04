Benatija: Mi smo žrtve, Nije penal! Vaskez odgovara: Pregazio si me!

Trenutak kontakta Benatije i Vaskeza

Jeste, nije, jeste, nije... Mada snimak govori više u prilog tome da je bilo elemenata za najstrožu kaznu, fudbalska Evropa podeljena je po pitanju toga da li je Majkl Oliver opravdano svirao najstrožu kaznu u korist madridskog Reala.

Iz Juventusa kategorički tvrde da penal nije postojao, svi iz Reala brane stav da jeste, pojedini španski arbitri veruju da je jedanaesterac prestrog, dok njihove kolege sa Ostrva brane Olivera tvrdnjama da je hrabro i postupio i doneo ispravnu odluku.

A šta na to kažu dvojica glavnih aktera po mnogima spornog detalja - Medi Benatija i Lukas Vaskez?

„Mi smo žrtve cele situacije, ali smo ponosni na to kako smo igrali. Svirati onakav penal je apsurdno“, rekao je razočarani Benatija, a onda objasnio šta se tačno dogodilo između njega i Vaskeza:

„Samo sam došao pored Vaskeza i izbio loptu, a on je pao na zemlju jer nije mogao ništa drugo da uradi u toj situaciji. Jasno se vidi da se lopta odbija od mog stopala u drugi smer“.

Vaskez mu, ipak, nije ostao dužan...

„Da li je bio penal? Jeste! Kristijano Ronaldo je odbio loptu blizu mesta sa kojeg se izvode penali i, taman kada sam hteo da završim akciju, njihov štoper me je zaskočio i pregazio. Nema sumnje - penal je bio“, kaže Španac.

Benatija je istakao da je Real veliki klub, ali je uveren da ima pomoć sudija kada je gusto...

„Svaki put kada dođe do ovakvog kontakta, sudija svira u korist Reala i onda Kristijano Ronaldo postigne gol. Tužni smo, jer smo igrali dobro i hteli smo da prođemo dalje. Setite se samo šta se desilo Bajernu prošle godine protiv Reala - ista stvar kao i nama sada“.

Ofanzivac Reala smiruje strasti.

„Juventusovi protesti su normalni. Bio je to poslednji minut utakmice. Ovo što se desilo treba da bude lekcija za nas. Ko god se opusti - platiće. Liga šampiona nikome ne prašta“.

S druge strane, Juventusov štoper se pita - ko uopšte sme da priča sa sudijom u ovako bitnim trenucima?

„Sudija mora da nam svima objasni pravila igre, jer ko sme da razgovara s njim ako to ne sme kapiten, posebno kada se ovako dosudi penal“.

Foto: Action Images