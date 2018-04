Karim Benzema tvrdi da se ne obazire na pisanje medija, već da je svestan da oni koji razumeju fudbal dobro znaju kakva je njegova uloga na terenu.

Francuz kaže da je uvek usresređen na rezultate kompletnog tima.

„Ne marim ako se moje ime nađe u novinama, to ništa ne znači. Ono što ne volim jeste kada me napadaju kada igram dobro ali ne postignem gol. Ja igram za one koji vrednuju ono što uradim na terenu. Onaj koji dođe na stadion da zviždi, on će zviždati. Nisam tu da menjam njihovo mišljenje. Najbolji igrači su uvek kritiukovani. Mi prodajemo novine. Ja igram fudbal, uvek sam tu da pomognem svojim saigračima i pokušavam da osvojim sve”, rekao je Benzema.

A onda su usledile ozbiljne pohvale na svoj račun.

„Mnogo razmišljam kada sam na terenu. Kao da imam kompjuter u glavi, pre nego što primim loptu želim da vidim šta drugi igrači mogu da učine. Ali, navijači su navijači. Oni su deo fudbala”.

Florentino Perez je neko ko je zauvek zadužio Benzemu.

„Bio je san da upoznam nekoga kao što je on, vrlo miran i fin. Pitao me je da li želim da igram za Real Madrid i rekao sam da. Dao sam mu svoju reč posle toga. I u dobrim i u lošim vremenima znam da je on moj predsednik, da mi je kao porodaica. Kada se desio slučaj Valbuena i kada sam jedan dan bio u zatvoru vratio sam se vrlo tužan u Madrid, ali Florentino me je čekao u trening centru i dao mi je veliku podršku”, otkrio je Benzema.

Foto: Action images