Silvio Berluskoni očigledno ne može skrštenih ruku da da gleda na to u kojem se stanju nalazi klub sa kojim je dostigao najviše moguće domete tokom tri decenije, pa najavljuje da bi mogao da donese odluku o kupovini Milana.

To je nekadašnji premijer Italije najavio na političkom skupu u Udinama.

„Kako stvari idu, ponovo ću kupiti Milan. Ako se ovako nastavi, to ću učiniti pre ili kasnije”, rekao je Berluskoni.

Nekadašnjeg gazdu Rosonera krive za trenutno stanje kluba, koji je prodao novim kineskim vlasnicima za 740.000.000 evra.

„Mnogi su me zaustavljali i pitali zbog čega sam prodao klub. Oni su ti koji me krive za trenutno stanje. Ali, ja to neću priznati. Ako se ovako nastavi ne poričem da ću pre ili kasnije kupiti Milan“, ponovio je Berluskoni.

Rosoneri trenutno muče muku sa Finansijskim fer plejom, a čelnici sa dugovanjem prema Eliot Menadžmentu od kojeg je pozajmljen novac kupovinu kluba.

Foto: Action images