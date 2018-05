Kenedi

Skaj Sport, ESPN, a potom i potvrda iz Nemačke. I Kiker tvrdi da je istina: Bajern je pikirao 22-godišnjeg Kenedija za mogućeg naslednika Huana Bernata, koji na kraju sezone verovatno ide sa Alijanc arene.

Kenedi je pod ugovorom sa Čelsijem, iako je proteklu polusezonu proveo na pozajmici u Njukaslu. Na Stamfordu nije mogao da se izbori za minute, na Sent Džejms Parku je bio odličan. Uglavnom je igrao kao levo krilo, mada je krpio i na beku.

Brazilac je inače u London stigao 2015. kao 19-godišnjak. Plavci su Fluminenseu platili 8.000.000 evra. Igrao je potom i za Votford, ali je u Čelsiju, osim u toj prvoj sezoni, šansu dobijao na kašičicu. Zato se i spekuliše da mu se ide. A kad Bajern zove - svima se ide.

Čelsi zna da su Bavarci zaineresovani. Bernatu narednog leta ističe ugovor sa gigantom iz Minhena. Poslednja šansa da se zaradi, a Španac nije zadovoljan statusom u Nemačkoj.

Samo još da se namere poklope sa finansijama. Zavisiće i od toga koliko će Bajern zaraditi na Bernatu. Čelsi neće prodati jeftino. Kenedijev ugovor ističe za tek dve sezone. Pritom, Čelsi tek treba da dovede novog šefa struke. Možda će on insistirati na Kenedijevom ostanku. Rafael Benitez bi najviše da on i sledeću sezonu provede u Njukaslu. Ali ponovo na pozajmici. Pitanje je da li to odgovara Plavcima.

(FOTO: Action Images)