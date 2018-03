Biće saopštenja i u Primeri - sudija gurao Levante ka opstanku, Baptistao ispravio nepravdu (VIDEO)

Sporan detalj

Zamišljamo predsednike Malage, pre svega Deportiva i Las Palmasa: “Još jedan dokaz da je prvenstvo namešteno...“ Naravno, neće se to desiti u Primeri, ali objektivno imaju pomenuta tri kluba razloga da budu nezadovoljna zbivanjima na stadionu Sijudad de Valensija, pošto je Levante, četvrti kandidat za ispadanje, uz obilatu pomoć sudije uspeo da uzme bod - ili bolje reći ispusti sva tri - u sudaru sa Espanjolom - 1:1.

Levante je jedini gol na meču naime postigao u 56. minutu utakmice postigao Hoze Luis Morales, siguran izvođač najstrože kazne koja to - nije bila. Prvo, Rober je bio metar u ofsajdu pre no što je Morales izveo slobodan udarac i pravo je čudo kako linijski sudija to nije video. Pritom, jeste Mark Navaro bio naivan i koristio se rukama, ali utisak je da se Rober više bacio no što je bio oboren.

Bilo kako, sudija Havijer Alberola je pokazao na belu tačku, a iako je rezervni golman Espanjola Pau Lopeza pročitao Moralesovu nameru ništa tu nije mogao. Lopez je inače branio samo zato što je prvi golman gostiju iz Barselone Dijego Lopez nokautiran u sudaru sa Armandom Sadikuom, pa je na nosilima iznet sa terena.

Na kraju ipak ni Levante nije mogao da bude sasvim zadovoljan, jer je u sudijskoj nadoknadi ispustio ceo plen. Prerano su počeli da slave domaći, što je iskoristio Hoze Hurado i pored dvojice čuvara sebi stvorio prostor za centaršut. Leo Baptistao je bio potpuno zaboravljen na petercu, pa Levante nije uplovio u sigurne vode.

Štaviše, možda bi Las Palmas mogao i da ga gurne u zonu ispadanja, mada bi morao da napravi veliko iznenađenje i u Vigu savlada Seltu.

Inače, Saša Lukić je danas odigrao svih 90 minuta za Levante, koji je već 15 utakmica bez pobede u Primeri. Najgori niz u istoriji kluba.

Primera, 27. kolo:

Subota:

Viljareal - Đirona 0:2 (0:1)

/Stuani 16, Lozano 80/

Sevilja - Bilbao 2:0 (2:0)

/Murijel 27, Vaskez 35/

La Korunja - Eibar 1:1 (1:1)

/Dmitrović 33ag - Inui 11/

Leganes - Malaga 2:0 (0:0)

/Eraso 55, Amrabat 62/

Real Madrid - Hetafe 3:1 (2:0)

/Bejl 24, Ronaldo 45, 78 - Portiljo 65pen/

Nedelja:

Levante - Espanjol 1:1 (0:0)

/Morales 56pen - Baptistao 91/

16.15 (1,70) Barselona (3,70) Atletiko Madrid (5,20)

18.30 (1,70) Sosijedad (3,70) Alaves (5,20)

20.45 (1,50) Valensija (4,40) Betis (6,25)

Ponedeljak

21.00 (1,45) Selta (4,50) Las Palmas (7,00)

