Betis je u fantastičnoj formi, Betis je u fantastičnom nizu. Peta pobeda zaredom, ovoga puta na gostovanju Đironi. Slavili su zeleno-beli s 1:0 (1:0), a strelac jedinog gola bio je Loren u 36. minutu utakmice.

Realno, moraće da plati večeru Hoakinu koji ga je majstorski proigrao u tom 36. minutu, mada se mora priznati i da je Loren na jedako znalački način savladao golmana Đirone Bona. Samo je bocnuo loptu i otišao da se raduje.

Do kraja utakmice Đirona nije uspela do boda i to je samo potvrda vrlo loše serije ovog tima kome je ovo treći poraz na poslednja četiri meča.

Betis je sa ovim trijumfom stigao do 52. boda i sada posle 32 odigrane utakmice drži petu poziciju na tabeli.

Real Madrid mu je daleko na 4. poziciji, a i Viljareal je sa dva vezana kiksa na 47 bodova i teško će ga stići.

Betis čvrsto drži mesto koje će ga odvesti u kvalifikacije za Ligu Evrope.

Kako igra tim sa Benito Viljamarina - potpuno zasluženo!



PRIMERA - 32. KOLO:

Petak

Đirona - Betis 0:1 (0:1)

/Loren 36/

Subota

13.00: (1,85) Sevilja (3,60) Viljareal (4,30)

16.15: (1,35) Barselona (5,30) Valensija (8,00)

18.30: (3,90) Las Palmas (3,50) Sosijedad (1,95)

18.30: (3,20) Leganes (3,10) Selta (2,40)

20.45: (1,70) Atletik Bilbao (3,70) Deportivo la Korunja (5,20)

Nedelja

12.00: (1,80) Eibar (3,45) Alaves (4,80)

16.15: (1,22) Atletiko Madrid (6,25) Levante (14,0)

18.30: (2,05) Hetafe (3,10) Espanjol (4,10)

20.45: (10,0) Malaga (6,00) Real Madrid (1,27)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama