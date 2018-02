Bilbao tone, mesec dana bez pobede

Atletik Bilbao ostaje na jednoj jedinoj pobedi u 2018. godini! Na Katedralu je, na večerašnjem otvaranju 23. kola, došao davljenik Las Palmas, reklo bi se protivnik kao poručen da se prekine negativna serija, ali klub sa Kanarskih ostrva uspeo je odnese bod iz Baskije - 0:0.

Kao što rezultat i govori najbolji akteri utakmice - golmani Kepa i Čičazola. Bilo je nekoliko izglednih situacija - više pred golom gostiju - no dvojica čuvara mreže bili su na visini zadatka. Trener Las Palmas Pako Hemez napravio je jednu izmenu još sredinom prvog dela (Tana za Toleda), što mu nije prvi put ove sezone. On je time očigledno razdrmao svoje momke, probudio ih i stavio im do zanja da samo natprosečnom borbenošću mogu do pozitivnog rezultata.

Ovo je šesti meč u nizu na kome Bilbao nije uspeo da upiše tri boda, dok je Las Palmas očigledno na talasu onog gola Alena Halilovića u 90. minutu poslednjeg meča pošle runde stigao do zlata vrednog boda u borbi za opstanak. Ukoliko nastavi u ovom ritmu Atletik će prvi put posle četiri godine ostati bez Evrope...

Baski u narednom kolu idu u Madrid, na noge Atletiku, dok Las Palmas dočekuje Sevilju.

ŠPANIJA 1 - 23. KOLO

Petak

Bilbao - Las Palmas 0:0

Subota

13.00: (1,70) Viljareal (3,60) Alaves (5,30)

16.15: (7,00) Malaga (3,50) Atletiko Madrid (1,60)

18.30: (2,90) Leganes (2,85) Eibar (2,80)

20.45: (1,27) Real Madrid (6,50) Sosijedad (10,0)

Nedelja

12.00: (1,65) Sevilja (3,80) Đirona (5,50)

16.15: (1,13) Barselona (9,50) Hetafe (16,0)

18.30: (1,85) Selta (3,50) Espanjol (4,40)

20.45: (1,50) Valensija (4,30) Levante (6,50)

Ponedeljak

21.00: (2,35) La Korunja (3,40) Betis (3,00)

*** kvote su podložne promenama