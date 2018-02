Boaći: Marijana je magična, još osećam bol

Navijači Crvene zvezde će drhtati još tri dana. Tačnije, gledaće u nebo i moliće se za zdravlje Ričmonda Boaćija. Reprezentativac Gane se povredio u duelu sa Sileksom 31.januara, ali su terapije kod doktorke Marijane Kovačević skratile period oporavka.

Najbolji strelac Crvene zvezde je juče trenirao sa timom. Istina, smanjenim intenzitetom. Dovoljno razloga za optimizam da će Boaći biti u startnoj postavi za duel protiv CSKA.

„Utakmica je u utorak, molim se da se oporavim do tada. Još osećam blagi bol“, poručio je Ričmond Boaći za Sportski Žurnal.

On se zahvalio doktorki Marijani na delotvornim terapijama.

„Neverovatna je! Nazvao sam je magična Marijana. To što je uspela da uradi je nešto neverovatno. Ipak, bol još postoji i moram još na terapije“.

Boaći je odigrao svih 14 jesenjih evropskih mečeva za crveno-bele. Za njega bi bilo bolno da dešavanja u utorak prati se atletske steze Marakane.

„Jedna nedelja bez treninga, ima negativan efekat. Nije mi drago zbog pauze, ali ne mogu da promennim volju Boga.Moje je samo da naporno radim i što pre se vratim u konkurenciju“.

On veruje u još jedan uspeh Crvene zvezde.

„Bolji smo od Rusa. CSKA je dobra ekipa, ali mi smo Crvena zvezda. Verujem da možemo do pobede u Beogradu, zatim i plasmana u narednu rundu. Ulo je takav da će svakako biti mnogo borbe, duela, klizeći startova. Igrali smo već takve utakmice. Na kraju je uvek bitno da li ste uspeli da prođete u sledeću rundu, a nama je to do sad uspevalo. Ne potcenjujemo bilo koga, ali ukoliko imamo veru u sebe nema svrhe da igramo“, dodao je Boaći.