Niko, ama baš niko uoči početka drugog dela sezone nije video Bohum u gornjem delu tabele, a kamoli mu predvideo borbu za Bundesligu, ali posle nove, četvrte pobede u nizu - evo čete Robina Duta na samo tri boda od mesta koje vodi u baraž.

Tim koji za poraz ne zna još od sredine februara večeras je slavio protiv Kajzerslauterna (3:2) i dodatno pogoršao položaj četvorostrukog šampiona Nemačke. Đavoli i posle ovog kola ostaju zakucani za dno, s tim što će sutra i prekosutra glavni konkurenti u borbi za opstanak imati priliku da im dodatno pobegnu. Tri boda Bohumu večeras je doneo Kevin Šteger pogotkom u 81. minutu.

Potpuno neočekivano u borbi za to treće mesto nalazi se i Regenzburg. Novajlija u ligi upisao je novi trijumf na strani, tako da je sada samo dva koraka iza trećeplasiranog Holštajn Kila. Goste je do pobede vodio rezervista Džordž, dvostruki strelac u 48. i 84. minutu. On je na teren ušao u drugom poluvremenu...

CVAJTA - 30. KOLO

Petak

Bohum - Kajzerslautern 3:2 (2:1)

/Hinterzer 18, Osave 28ag, Šteger 81 - Altintop 8, Vučur 48/

Grojter Firt - Regenzburg 1:2 (0:0)

/Nadžik 87ag - Džordž 48, 84/

Subota

13.00: (2,05) Arminija (3,45) Aue (3,60)

13.00: (2,50) Duizburg (3,20) Sendhauzen (2,95)

13.00: (2,70) Dinamo Drezden (3,25) Kil (2,65)

13.00: (2,55) Sankt Pauli (3,25) Union Berlin (2,80)

Nedelja

13.30: (2.30) Darmštad (3,15) Braunšvajg (3,30)

13.30: (2,70) Hejdenhajm (3,30) Fortuna Dizeldorf (2,60)

13.30: (2,00) Ingolštat (3,45) Nirnberg (3,80)

*kvote su podložne promenama