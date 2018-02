Bolivijska NG šema, jer to često pali

U noći između ponedeljka i utorka na progamu je zaostali meč petog kola bolivijske Aperture, u kome se sastaju Orijent Petrolero i Universitario Skure. Reč kladioničke statistike za njih dikatira neumoljiv NG ishod, odnosno igru koja je zakucala pet od šest odigranih mečeva Aperure u skoro pa minulom kolu.

To kaže statistika, a šta još konkretno znamo o Petroleru naspram Universitarija, najbolje će se videti u premotavanju međusobne istorije susretanja dva kluba, koja je u prošloj kalendarskoj godini odradila sav posao onima koji su tipovali na 0-2 igru. Naime, na svakoj od četiri odigrane utakmice ovog para pao je po jedan gol, s tim što je Petloreo slavio ukupno tri puta.

Kada je reč o konačnom ishodu, varljiva je voćka tipovanje na keca. Možda će i doći, ali golovi, to već deluje kao kladionička mamilica, budući da u Aperturinoj Grupi A, Univerzitario Skure i Petlorelo imaju preslikanu gol-razliku u kojoj stoji 6:6. Uz to, nije naodmet znati da je peto kolo bar do sada, bilo specifično po još jednom detalju. Naime, na pet od šest odigranih utakmica došlo je 3+… Šta to znači, kada sve provučemo kroz NG statistiku? E, pa jednostavno je, i jasno da onaj ko dobija u Boliviji, to čini baš umesno, bez mesta za preganjanje s rivalom do poslednja tri zvižduka sudije…

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Uto 01:30 1338 BOL 1 Oriente Petrolero - Universitario tgg ng 1,83 Ukupna kvota 1,83

Bolivija 1, Apertura – 5. kolo

Utorak:

01.30: (1,47) Orijent Petloreo (4,10) Univerzitario (6,50)

