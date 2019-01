Kriza u Boltonu!

Razlog je, kako to obično biva, besparica. Igračima nisu isplaćene plate za prethodni mesec, klubu preti stečaj, a kako stvari stoje teško će izboriti opstanak u Čempionšipu, pa je nekako logično i očekivano što su Boltonovi navijači najavili protest na večerašnjem okršaju sa Vest Bromvič Albionom, s obzirom na to da su rezignirani načinom na koji Ken Anderson vodi klub.

Zapravo, možda je to blaga reč...

"Fascinantno je da naš predsednik govori da doprinosimo negativnom publicitetu, a on prvi brani lokalnim novinarima i klupskim legendama da gledaju utakmice. Protesti će se nastaviti, hteo to Anderson ili ne. Ovo može da bude sam opozitivno za klub. Ako ništa drugo, ugledaćemo svetlo na kraju tunela", rekao je jedan od navijača za lokalni theboltonnews.co.uk.

Kada je reč o samoj utakmici koja u potpunosti pala u drugi plan, možda je najbolje ispoštovati tradiciju. Kada god igraju ova dva tima golovi su zagarantovani. I kao po običaju dolazi GgG. Postoje svi preduslovi da tako bude i večeras. Vest Bromviču su bodovi preko potrebni,nada se ulasku u Premijer ligu jer se tim iz Birmingema nada da može I do direktnog plasmana u Premijer ligu. Teško da će kalkulisati.

ČEMPIONŠIP - 28. kolo

Petak

Norič - Birmingem 3:1 (3:1)

/Puki 13, Vrančić 22, Tribul 25 - Adams 14/

Subota

KPR - Preston 1:4 (0:1)

Smit 84 - Stokli 14, Stori 68, Braun 82, Pots 87/

Midlzbro - Milvol 1:1 (0:1)

/Hjudžil 90. penal - Valas 22/

Stouk - Lids 2:1 (0:0)

/Klukas 49, Alen 88 - Alioski 90+5/

Roteram - Brentford 2:4 (1:1)

/Tejlor 20, Konsa 73. autogol - Mokotjo 2, 75, Benrahma 53, Mupej 85/

Blekburn - Ipsvič 2:0 (0:0)

/Grejem 65. penal, Njutal 74/

Notingem Forest - Bristol 0:1 (0:0)

/Dijediju 70/

Derbi - Reding 2:1 (2:0)

/Holms 3, Vilson 40 - Aluko 66/

Aston Vila - Hal 2:2 (1:2)

/Čester 45, Abraham 64 - Bouven 27, Evandro 37/

Šefild Venzdej - Vigan 1:0 (0:0)

/Flečer 62/

Svonsi - Šefild 1:0 (0:0)

/Mekburni 65/

Ponedeljak

21.00: (4,40) Bolton (3,50) VBA (1,85)

Foto: Reuters