Robert Levandovski i Real Madrid. Nije prvi put da se pominje, ali čini se da poljski napadač nikad nije bio bliži belom dresu kraljevskog kluba. Štaviše, on je svoje uslove prelaska u tabor šampiona Evrope već dogovorio!

Reč je o ugovoru na dve godine. Uz opciju produžetka na još jednu. Podrazumeva se, uz povećanje plate. Zasad nema informacija koliko bi napadač Bajerna zarađivao u novom klub, međutim, svakako bi postao drugi najplaćeniji igrač tima, odmah iza Kristijana Ronalda.

Vest o dogovoru Leve i Bajerna plasirao je Mundodeportivo, katalonski dnevnik blizak Barsleoni, pa ta pisanija valja uzeti sa rezervom. Mada, Mundo ide korak dalje i uverava da je dogovorno postignut na sastanku izraelskog menadžera Pinija Zahavija i Hosea Anhela Sančeza, desne ruke Realovog predsedika, Florentina Pereza. Njih dvojica su se videla više puta u poslednjih nekoliko sedmica, utanačili su sve detalje saradnje i na osnovu tih poteza jasno je da je Levandovski promenio agenta i angažovao Zahavija baš s namerom da mu ovaj obezbedi potpis za neki durgi klub. U igri su bili Real Madrid i Pari Sen Žermen, sastajao se Zahavi i sa Anterom Enrikeom, sportskim direktorom Parižana, ali je izbor na kraju pao na najveći klub sveta.

Ako je verovati katalonskoj štampi, naravno.

Usled saznanja da Hari Kejn neće baš tako lako moći da napusti Totenhem, te da je predsednik Dani Levi tvrd pregovarač, Florentino Perez se okrenuo Levandovskom, koji je, opšta je ocena, bolji napadač od Maura Ikardija, takođe pominjan kao želja, i trebalo bio da zameni Karima Benzemu. A zaigra u tandemu sa Kristijanom Ronaldom.

„Od svih fudbalera koji nisu članovi Reala, na osnovu onoga što prikazuju na terenu, najviše me je impreisonirao Levandovski“, rekao je desni bek Madriđana Dani Karvahal.

Da bi se slagalica kompltirala nedostaje još samo jedan deo. Pristanak Bajerna. To će biti teži deo posla od dogovora sa igračem, jer Nemci nemaju finansijskih problema, „vezali“ su Levandovskog ugovorom do 2021. godine i ne moraju da ga prodaju pod obavezno. Opet, kako je on već mesecima u tihom ratu sa upravom i svako malo im šalje signale da želi da ode, teško da će Bavarci rizikovati da drže nezadovoljnog fudbalera u timu, a propuste šansu da zarade... Svakako više od 100.000.000 evra.

Jer, svi znamo kako se završi kad fudbaler zapne da ode. Pitajte Bejla, Modrića, Suareza, Kutinja...

FOTO: Action images