BONUS od 300.000 EVRA i gde to ima?

Nestvaran dobitak Vanera Lesnovskog iz Prilepa od skoro 600.000 EVRA, ili preciznije 565.000 evra na samo 15 uloženih, toliko je magičan, i ta cifra je toliko opijajuća da su retki oni koji su obratili pažnju na to kako je on do nje došao.

Iako je ukupno „u igri“ bilo 23 utakmice na sedam tiketa, od čega 15 na svih sedam, kad malo pažljivije pogledate, svi njegovi tipovi bili su realni, ako izuzmemo kvotu 22 na tip 7+ na pripremnom meču između Babelsberga (četvrtoligaš iz Nemačke) i Brandenburgera (petoligaš iz Nemačke), gde je očigledno imao sjajan osećaj jer je bilo 8:0.

I sam Vane nam je rekao u intervjuu da svoje tikete sastavlja vrlo pažljivo, analizirajući statistiku, međusobne duele, trenutnu formu timova... i to mu je na kraju i donelo najveći dobitak u odnosu na ulog ikada u Evropi.

Sportsko klađenje jeste igra na sreću, ali na ovom primeru vidite da znanje igra možda i ključnu ulogu, uz naravno, kao i za sve u životu, neophodnu dozu sreće.

Kladioničarski mađioničar iz Prilepa je, dakle, sve dobro analizirao, što potvrđuje i činjenica da je tikete uplatio 23. i 24. januara, a naplatio ih je 22. februara. Dakle, odabrao je mečeve iz celih mesec dana i strpljivo čekao.

A ono što je takođe dobro analizirao, i što mu je najviše pomoglo da dođe do nestvarnog dobitka, jesu benefiti koje kladionica MOZZART pruža svojim igračima. Konkretno, radi se o BONUSU 1000, koji značajno povećava dobitak u odnosu na broj odigranih parova, igre koje su korišćene na tiketu i vreme uplate tiketa. Dakle, kod BONUSA uplata ne igra nikakvu ulogu. Uostalom, Vane je na sedam tiketa uložio 15 evra, a BONUS mu je doneo skoro 300.000 EVRA!

Dakle, da nije bilo BONUSA, njegov dobitak bi iznosio nešto preko 270.000 evra, a ovaj benefit povećao mu je ukupni dobitak za tačno 292.454 EVRA.

Najveći benefit Vale Lesnovski ostvario je tako što na 23 tipa koja je koristio na sedam tiketa nije odigrao NIJEDAN konačan ishod, što mu je BONUS dodatno podiglo. Naravno, činjenica da je na prvi tiket stavio 20, na drugi 19, na treći 22, na četvrti 18, na peti 17, na šesti 16, a na sedmi 21 par ključno je uticalo da dodatna zarada bude OGROMNA!

