Rekli su u Borcu posle Čukaričkog:” Pravda po meri Vasića”… Sve u svemu, bez diskusije o sudijskim odlukama, fudbalski fer beše ta partija s četom Nenada Lalatovića, što je na konferenciji potvrdio i novi šef struke Zebri, Vladimir Stanisavljević. Zato konstatujemo da se novi trener dostojno predstavio na svom, prvom, pravom debiju u Superligi Srbije. Na najavu narednog 27. kola Superlige Srbije ipak stavljamo tri tačke, jer Borac čeka gostovanje vazda neugodnom Radniku, koji u Surdulici nema nameru da prašta...

Čačanima su bodovi sa fenjera neophodni, jer u plej - autu će svaki ne para, nego zlata vredeti!

“Znamo da je Radnik jedna iskusna ekipa koja već godinama igra zajedno, i da trener Simo Krunić ume iz njih da izvuče maksimum! Mi time ne treba da se bavimo, već da model igre sa Radničkim i Čukaričkim prenesemo i u Surdulicu”, jasan je šef struke Borca, koji s pravm ne spominje ono što njegovi puleni, tada pod vođstvom Miloša Đolovića, v.d. šefa struke napraviše na Banjici. Jasno, kao dan, pa Čačani kažu: “Ne spominjati, ali ni ne ponoviti”…

To je cela fudbalska istina, možda i mudrost, pošto je Borac pokazao da može da se nosi sa najačim timovima, ali da mu je nešto zafalilo u direktnom okršaju sa Radom. Biće takvih, po opstanak bitnih mečeva, naravno u nokaut sesiji Superlige Srbije. Zna to i Vladimir Stanisavljević koji je protiv Čukaričkog dobio crveni karton, a vodiće Zebre protiv Surdulice, potvdio je Mozzart Sportu direktor FK Borac, Ivan Stevanović.

“ Imamo kadrovskih problema, jer četiri igrača registrovana u poslednjem prelaznom roku stiču parvo nastupa tek protiv Bačke. Zbog kartona ne mogu da nastupe Knežević, Marinković i Filipović, ali to ne znači da idemo sa belom zastavom. Ovaj tim je dokazao kvalitet, pa ćemo uz u protokol uvršćene omladince pokušati da stvorimo atmosferu na terenu, sličnu onoj iz već pomenutih mečeva sa Radničkim i Čukaričkim. Dobra strana je to što se u tim vraća Obradović”, zaključuje Vladimir Stanisavljević, pa reč preuzima Filip Knežević, savetujući svoje saigrače, je im neće biti od pomoći na terenu.

“U meč protiv radnika moramo ući kao da ispred sebe imamo 15, a ne 11 fudbalera. Samo tako možemo da se nadamo pozitivnom rezultatu. Verujte da možemo ostati u ligi, naravno ukoliko budemo igrali kao protiv Čukaričkog, kada smo po prvi put izašli na teren znajući šta i kako tačno treba da uradimo”, zaključio je Filip Knežević.

Utakmica između Radnika i Borca, igra u nedelju s početkom 16.00, na terenu Gradskog stadiona u Surdulici.

PIŠE: Miloš Milić

FOTO: FK Borac