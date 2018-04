Bajern je overio titulu u prošlom kolu i s te strane nema nepoznanica, ali ostaje dilema ko će izboriti plasman u Evropu, odnosno opstati u Bundesligi. Na zatvaranju 30. kola sastaju se Majnc i Frajburg koji ozbiljno koketiraju sa opasnom zonom (20.30).

Kadgod se igralo na stadionu Majnca između ovih rivala - padalo je bar po dva gola. Tačnije, samo jednom u poslednjih 13 godina desilo se da je bilo manje od dva pogotka u mečevima igranim u domu Majnca. Obe ekipe su u lošim formama i posebno je važno istaći da su ovo direktni protivnici za opstanak u Bundesligi. Majnc ima tri boda manje i zauzima mesto koje vodi u plej-of. Dakle - očekujemo da će prštati.

Zanimljivo, fudbaleri, uprava i navijači Hamburga imaće poseban razlog da bodre Frajburg. Ukoliko gosti osvoje sva tri boda, Hamburg će još uvek biti u igri za opstanak. Ako Majnc trijumfuje, pobeći će timu iz najveće nemačke luke na plus osam - niko u istoriji Bundeslige nije uspeo da nadoknadi taj minus četiri kola pre kraja - te Hamburg u tom slučaju može polako da se sprema za Cvajtu.

"Naravno, ne bi bilo dobro da Majnc pobedi. Ali ako to učini, i dalje će biti tri kluba u igri za opstanak. Neće biti lako, svi se bore za živu glavu, a sigurno neće svi dobiti baš sve mečeve do kraja. Pritisak je ogroman", izjavio je trener Hamburga Kristijan Tic.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pon 20:30 3023 NEM 1 Mainz - Freiburg ug 2-3 1,95 Ukupna kvota 1,95

BUNDESLIGA - 30. KOLO

Petak

Volfzburg - Augzburg 0:0

Subota

Leverkuzen - Ajntraht Frankfurt 4:1 (1:1)

/Brant 20, Foland 70, 77, 88 - Fabijan 23/

Herta - Keln 2:1 (0:1)

/Zelke 49, 53 - Bitenkur 29/

Hofenhajm - Hamburg 2:0 (2:0)

/Gnabri 18, Salaj 27/

Štutgart - Hanover 1:1 (0:0)

/Tomi 53 - Fulkrug 90+1/

Bajern - Menhengladbah 5:1 (2:1)

/Vagner 37, 41, Alkantara 51, Alaba 67, Levandovski 82 - Drmić 11/

Nedelja

Šalke - Dortmund 2:0 (0:0)

/Konopljanka 50, Naldo 82/

Verder - RB Lajpcig 1:1 (1:0)

/Mojsander 28 - Lukman 50 /

Ponedeljak

20.30: (2,30) Majnc (3,10) Frajburg (3,35)

*kvote su podložne promenama