Lusijen Favr

Francuski Ekip prvi je objavio još pre desetak dana, nemački Skaj potrvrdio, a Kiker danas donosi i neke detalje selidbe Lusijena Favra iz Nice u Dortmund. Ugledni nemački list piše da će Borusija morati da u kasu Nice uplati 3.000.000 evra na ime obeštećenja, dok će Favr dobiti ugovor do 2020. godine, bez opcije da se saradnja automatski produži.

Za vikend bi Nica trebalo i da potvrdi da se rastaje sa Favrom i to je otprilike to što se tiče njegovog transfera. Ali Kiker ide korak dalje i tvrdi da je Švajcarac već doneo prvu odluku u ulozi trenera Borusije. Stavio je veto na tolazak 34-godišnjeg beka Juventusa Štefana Lihtštajnera! Nema milosti ni za zemljaka kad je posao u pitanju.

Zanimljiva odluka imajući u vidu da Lihtštajner, iako već na zalasku karijeru, ne bi koštao ni centa, pošto mu je istekao ugovor sa Juventusom. Doduše, Lukaš Pišćek je već tu, on je prvi pik, takođe igrač sa gomilom iskustva u nogama. Možda je Favr procenio da je bolje već sada pripremati neko mlađe rešenje za budućnost.

Dakle, traži se novo rešenje. Za sada, zna se samo da iz Augzburga stiže Marvin Hic (takođe kao slobodan igrač), koji dolazi kao zamena za iskusnog golmana Romana Vajdenfelera (penzija).

The club has not confirmed access for the upcoming season. As sure is that Marwin Hitz (FC Augsburg, contract expires) will take over the position Roman Weidenfeller (career end).

(FOTO: Action Images)