Tri kola su ostala do kraja grupe za opstanak rumunskog prvenstva, u sklopu koje se Poli Temišvar nalazi u nezavidnoj situaciji. Gostima nedostaju tri boda za izlaz iz crvene zone, ujedno i za izbegavanje ispadanja iz Lige 1, a danas igraju s drugim najjačim timom u grupi - Botošanijem.

Imperativ je na strani Temišvara, koji je slavio jednom na četiri poslednja meča u prvenstvu, i to protiv Juventusa, koji je zalutao u društvo najboljih. To znači da Poli nije u formi, mada to može da se kaže i za domaćina, jer se Botošani opustio. Igra bez opterećenja, jer je osigurao opstanak. Tri poslednja duela igrao je 0-2, a to je tip koji je dolazio na četiri međusobna okršaja ovih ekipa.

Takođe, treba voditi računa o tome da Poli Temišvar postiže 0,56 golova kada igra u gostima, kao i da Botošani nije primio gol na osam od proteklih 12 domaćinstava.

Da rezimiramo, ni jedni, ni drugi ne blistaju u poslednje vreme, s tim da Botošani stoji na tabeli mnogo bolje nego protivnik, objektivno je i kvalitetniji, a i teoretski je osigurao nastup u eliti i sledeće sezone. Tradicija njihovih duela najavljuje pobedu domaćina, ali ne očekujte goleadu.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Čet 20:00 4522 RU1PT Botosani - ACS Timisoara ug 0-2 1,60 Ukupna kvota 1,60

RUMUNIJA 1, PLEJ-AUT - 12. KOLO

Četvrtak

17.30: (1,80) Medijaš (3,30) Sepsi (4,50)

20.00: (1,80) Botošani (3,30) Poli Temišvar (4,50)

*** kvote su podložne promenama

Foto: Action Images