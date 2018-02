Bravo, Zvezdo! Bravo, Partizane!

Miroslav Đukić i Vladan Milojević

Mizerni budžeti. Stalna potreba za prodajom igrača. Nedostatak uslova za pravu selekciju igrača. Ne leže nam ekipe iz bivšeg SSSR-a. Ne leže nam Česi. Loša nam je liga. Svakakvih smo se izgovora poslednjih godina naslušali od večitih rivala. Ne i od Vladana Milojevića i Miroslava Đukića. Oni su ćutali i radili. I za ovih osam meseci u Beogradu treneri Crvene zvezde i Partizana potpuno su promenili mentalno stanje na Topčiderskom brdu.

Jer da se ne lažemo. Pre šest ili sedam meseci prosečan navijač crveno-belih bi doživeo manji šlog kad bi na žrebu Zvezda izvukla kuglicu sa imenom CSKA. Izgledao bi kao da je videlo duha. Da budemo sasvim iskreni, da je navijačima crno-belih neko pred početak sezone rekao da će kolo pre kraja grupe izboriti plasman u nokaut fazu takmičenja, a potom u meču šesnaestine finala saterati jedan tako uigran tim poput Viktorije Plzenj na njenu polovinu terena i ispustiti pobedu zbog gola iz ofsajda verovatno bi se samo kiselo nasmejali misleći da ih zavitlavate.

A sve su to uradili beogradski večiti rivali. Prezimili u Evropi. I objektivno bili bliži pobedama u sudarima sa ekipama ozbiljnog evropskog renomena!

Da ne podsećamo na sve poraze iz ranijih sezona. Tek sada u stvari vidimo koliko smo se bili pomirili sa statusom ispodprosečnih. Ove sezone? Ove sezone su Milojević i Đukić još od letnjih izazova ubeđivali javnost da Zvezda i Partizan mogu i da hoće. Da će uspeti. Ne bi bilo potpuno netačno ni kada bismo napisali da su verovatno bili jedini koji su zaista iskreno verovali u to. Nisu se žalili na sudije. Nisu se žalili na to što nemaju novac. Ni na uslove. Ni na nedostatak iskustva. Bavili su se samo fudbalom i fudbal im je vratio.

Vratili su im pre svih igrači. Pa se danas i oni osećaju kao fudbaleri velikih klubova. Jer samo fudbalere velikih klubova kritikuju što nisu napali CSKA ili što su se povukli posle gola Viktoriji. Kritike idu uz očekivanja. Crveno i crno-beli su podigli lestvicu. Ove generacije Zvezdinih i Partizanovih igrača narod ne gleda kao neke ranije. Kao timove skupljene s konca i konopca zato što ili nisu dovoljno dobri za inostranstvo ili zato što su još mladi za inostranstvo. Ove igrače Zvezde i Partizana narod vidi kao fudbalere koji znaju i mogu. I zato od njih očekuju.

A to je valjda i ono najlepše u fudbalu? To je i najvrednije. I niko to nije poklonio večitima. Sami su se za to o izborili.

Bravo Zvezdo! Bravo Partizan!

Piše: Dejan STANKOVIĆ;

Foto: Star Sporta.