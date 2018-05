Čista emocija

Ima nekih krajeva na svetu u kojima možda poneko i priželjkuje poziv selektora samo da bi se prodao. Ali u Brazilu - to je najveća privilegija koju život može da ti pruži. To je uživanje, to je čast, to je san, to je čista emocija!

I zato neverovatne scene prilikom Titeovog čitanja spiska. Pomalo neverovatno zvuči, ali u Brazilu i igrači - možda ne svi, ali poneki očigledno - o mestu u nacionalnom timu saznaju tek na zvaničnoj konferenciji za novinare.

Desnog beka Korintijansa zatekla je u društvu devojke, porodice i prijatelja. Stišajte malo zvučnike pre no što pustite ova dva klipa. Kakva eksplozija oduševljenja! U drugom obratite pažnju na kuče. I njemu je bilo milo.

Iskusni štoper Pedro Žeromel je objavljivanje spiska pratio sa saigračima iz Gremija. Neki od njih su, poput Artura, ispali sa spiska u poslednjem filteru. Ali svi su bili oduševljeni zbog 32-godišnjeg Žeromela.

Inače, Tite je saopštio spisak sa 23 igrača. Fifi je, prema propisima, poslao i listu od 12 izmena, ali je samo jedno ime javno objavljeno kako se igrači ne bi previše ponadali. Da, jeste pomalo neuobičajeno, ali kad vidite Kruzeirovog Deda kako lije suza zahvaljujući se Bogu, porodici koja ga je trpela itd. jasno vam je koliko je u stvari Tite u pravu kad kaže da je za same fudbalere možda i bolje da ne znaju da su na pragu reprezentacije.

Brazila dakle. Ne bilo koje zemlje. Nije to mala stvar. Da u zemlji fudbala budeš među najboljim fudbalerima.