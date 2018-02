Briljantan, ali i iritantan: Atletiko dao zeleno svetlo, Kinezi nude 30.000.000 za Karaska!

Janik Fereira Karasko

Briljantan igrač, ali čudna narav. Jedan od onih koji te uvek nerviraju. Jer od Janika Fereire Karaska uvek očekuješ jedan genijalan potez, trenutak inspiracije, a u realnosti - retko kad to dobiješ. Dijegu Simeoneu je odavno jasno da njegov Atletiko i ovakav Karasko nisu idealan spoj. A sada pred obojicom - izlazno rešenje. Kineski Dalijan Jifang je preko posrednika dostavio Jorgandžijama primamljivu ponudu - 30.000.000 evra za belgijskog reprezentativca.

Doduše, 25 odsto od te sume bi išlo na račun Monaka, ali bi Atletiko svakako vratio 17.000.000 evra uloženih u Karaska na leto 2015. godine. Od tada, Belgijanac je odigrao 124 utakmice za Atletiko, imao nek blistave trenutke, utakmice za pamćenje, postigao je 23 gola, namestio još 17…

Međutim.

Karasko se nikad nije u potpunosti navikao na Čolov sistem igre, a nije tajna ni da je uzrok nekih sukoba u svlačionici. Ulazio je u žustre rasprave i sa kapitenom Gabijem i sa Kokeom, dvojicom možda i najistaknutijih ličnosti na Vanda Metropolitano stadionu.

Simeone je još u januaru stavljen pred izbor: idu ili Karasko ili Šime Vrsaljko. Izabrao je da ostane Hrvat. Čekali su u Madridu ponudu, šuškalo se da je Bajern opasno zainteresovan, pominjali su se neki Englezi, ali na kraju - ništa.

Sve do danas. Menadžer je klubu doneo ponudu, a oni su mu dali dozvolu da počne pregovore o Karaskovim uslovima. Teško da će to biti problem, iako je Dalijen Jifang - u kome su, priče radi, igrali i Almami Moreira i Li Adi - tek ušao u kinesko elitno društvo. Uslov je samo jedan: Atletiko želi da do kraja nedelje ima jasnu sliku. Ili ideš ili ostaješ.

Baš zbog toga, Karasko, koji je inače izgubio mesto u Atletikovih startnih 11, neće biti na spisku igrača za duel sa Kopenhagenom u šesnaestini finala Lige Evrope. Doduše, tu je već sve završeno, pošto je španski predstavnik Dance u prvom meču preslišao sa 4:1.

Prelazni rok u Kini traje do 28. februara. Pitanje je samo: da nisi sa 24 godine previše mlad za Daleki istok?

(FOTO: Action Images)