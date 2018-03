Tužna sezona posle koje će Hamburger najverovatnije po prvi put u istoriji ispasti iz Bundeslige garnirana je s dva poraza od velikog rivala iz Minhena! Još malo soli na otvorene rane slavnog kluba... Bajern, doduše, nije bio nemilosrdan kao nekih ranijih godina, kada je umeo da broji i do devet protiv HSV-a, dva puta do osam, "četvorke" i "petice" da ne brojimo, ali još jednom je, po tradiciji, istresao nekadašnjeg šampiona Evrope iz gaća - 6:0.

Bernd Holerbah uradio je sve što je bilo do njega. Zabarikadirao se koliko je mogao, u tim uvrstio šestoricu klasičnih defanzivaca, ma to još jednog zadnjeg veznog, ali jednostavno nije vredelo. Bajern kada prekoputa sebe vidi te Hamburgerove boje, uključi turbo i samo gazi. Tako je bilo i danas. Za manje od 20 minuta tri lopte završile su iza leđa nesrećnog Kristijana Matenije. Prvo Riberi, pa dva puta Levandovski na dodavanje dvojice bekove, Kimiha i Alabe.

Kako objasniti Bajernovu dominaciju? Možda najbolje ovako: nije se ovih 90 minuta igralo na polovini HSV-a, već u šesnaestercu gostiju sa severa?! Nije to bilo mnogo zanimljivo, za navijače Hamburgera zapravo vrlo mučno, no domaći su zato uživali. Do 55. minuta bilo je malo zatišje, a onda opet uragan i Roben udarcem sa 15 metara, odnosno Riberi posle fantastičnog solo prodora podižu na 5:0.

U samom finišu gosti od nemoći i očaja prave čak dva penala (Jedan je skrivio Filip Kostić). Robert Levandovski jedan promašuje, drugi pogađa i het-trikom postavlja konačnih 6:0. Poljaku je to bio 100. gol u dresu Bajerna u Bundesligi.

Bajern se s ova tri boda vratio na plus 20 u odnosu na drugoplasirani Šalke, dok HSV ostao na sedam koraka zaostatka u odnosu na 16-plasirani Majnc i mesto koje vodi u baraž.

Kada su preostala tri meča u pitanju za nas najzanimljiviji je bio onaj u Hanoveru, gde je Augzburg slavio sa 3:1. Srpski internacionalac Gojko Kačar dao je gol posle dve godine, a trijumf bavarskog tima potvrdio dvostruki strelac Miči Gregorič.

Hofenhajm je uspešno nastavio borbu za Evropu, pošto je bukvalno samleo Volfzburg - 3:0, dok u Berlinu na susretu Herta - Frajburg nije bilo golova.

BUNDESLIGA - 26. KOLO

Petak

Majnc - Šalke 0:1 (0:0)

/Kaliđuri 55/

Subota

Hofenhajm - Volfzburg 3:0 (1:0)

/Šulc 18, Gnabri 77, Nohe 80/

Bajern - Hamburger 6:0 (3:0)

/Riberi 8, 81, Levandovski 12, 19, 90, Roben 55/

Hanover - Augzburg 1:3 (1:2)

/Sane 38 - Gregorič 26, 83, Kačar 45+2/

Herta - Frajburg 0:0

18.30: (1,70) Leverkuzen (3,70) Menhengladbah (5,10)

Nedelja

15.30: (2,75) Štutgart (3,05) RB Lajpcig (2,75)

18.00: (1,75) Dortmund (3,60) Ajntraht (4,90)

Ponedeljak

20.30: (1,85) Verder (3,60) Keln (4,30)

*** kvote su podložne promenama