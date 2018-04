Konstantin Budesku

Jaši se u duhu 1. aprila šalio kako ne može da dođe na utakmicu zato što je gazda FCSB-a Điđi Bekali izveo svoje ovce na pašu i blokirao saobraćaj, ali nikome u Bukureštu nije bilo do dečijih igrarija. Kluž je već drugi put uzastopce remizirao, FSCB isprva to nije uspeo da iskoristi. Večeras nije smeo da propusti priliku. I nije - 1:0 u trećem kolu plej-ofa rumunskog prvenstva.

Minimalac koji je režiralo nesuđeno pojačanje Crvene zvezde Konstantin Budesku. Njegov sedmi prvenstveni gol u sezoni, uz ne zaboravimo osam asistencija. I kao i svaki drugi Budeskuov - za TV špice. On jednostavno ne daje obične golove. Ovog puta slobodnjak sa 19 metara. Čuvena felširana. Propada kao nož kroz puter. Teško je predvideti njenu putanju. Denis Rusu to nije mogao. U 71. minutu, posle serije dobrih šansi na obe strane, FCSB stiže do gola i pobede koja ga vodi na deobu prvog mesta na tabeli. Sedam kola pre kraja sezone.

U drugom meču dana, Vitorul je slavio na gostovanju kod Astre sa 2:0. Drugi gol za pobednički tim bio je delo Janisa Hadžija, singa legendarnog Georgija Hadžija, najboljeg fudbalera u istoriji Rumunije. I gazde Vitorula, zbog čega Hadži junior već sa 19 godina nosi desetku na leđima i kapitensku traku oko ruke.

Liga 1 (plej-of), 3. kolo:

Univ. Krajova – Kluž 0:0

Nedelja:

Astra - Vitorul 0:2 (0:1)

/Vera 31, Hadži 89/

FCSB - Jaši 1:0 (0:0)

/Budesku 71/