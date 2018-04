Reprezentacija Srbije pred poslednji kvalifikacioni meč s Gruzijom

Vremena još ima, ali situacija se u svim selekcijama menja iz dana u danu. Jedni ulaze u formu, drugi otpadaju zbog povreda. Mesta je malo. Samo 23 najbolja fudbalera iz svake zemlje moći će da putuju na Svetsko prvenstvo u Rusiju. I dok selektori najvećih velesila kakve su Nemačka, Španija ili Brazil čupaju kosu pokušavajući da skrate par imena i za onaj produženi spisak od 30 imena kormilar Srbije Mladen Krstajić nema baš tolike muke. Ali ima o čemu da misli jer najbolji tim nije uvek prost skup najboljih pojedinaca, a na Krstajiću je da proceni kojih će 23 igrača najbolje funkcionisati.

Kvota da će Srbija na SP stići do osmine finala je 3,00

Tu smo da probamo da mu pomognemo. Ili bar da se dobro ispričamo na jednu iskonsku mundijalsku temu. Uz vašu pomoć naravno. Pred vama je anketa kojom smo pokušali da obuhvatimo čak i one igrače koje stručni štab reprezentacije nije uzimao u obzir tokom kvalifikacija za Mundijal. Njih čak 58, da se niko ne ljuti. Ako je neko makar i iz strogo navijačkih pobuda barem jednom za kafanskim stolom pomenut kao potencijalni reprezentativac onda je tu, na spisku.

Mada kostur ekipe otprilike svi znamo. Ali za onih poslednjih pet ili šest imena verovatno bismo se dobro porvali u nekoj galamdžijskoj atmosferi kakva uvek prati ovakve fudbalske javne rasprave.

Bilo kako, biramo 23 reprezentativca. Trojicu golmana, po dva desna i leva beka, četiri štopera, četiri defanzivna i centralna vezna igrača, petoricu ofanzivnijih, računajući tu i krila, te za kraj trojicu napadača.

Naravno, Krstajić će tu imati nešto više opcija u zavisnosti od sistema igre za koji se bude odlučio, izbora igrača koji mogu da pokriju više pozicija... Ali po onome što smo videli na četiri dosadašnje kontrolne utakmice neće tu biti nekih preterano radikalnih pomeranja.

Dakle, kažite nam: koga biste vodili u Rusiju? Uz napomenu da će na kraju ipak Krstajić sa saradnicima izabrati. Do 15. maja širi spisak od 30 imena. Do 4. juna i konačan spisak od 23 imena. Do tad će već biti i nekih pripremnih utakmica, pa će i slika biti nešto jasnija.

A sad? Koja 23? Vi se pitate.