Đanluiđi Bufon je na neslavan kraj završio karijeru u takmičenju koje će mu ostati neostavren san. Crveni karton posle kontroverznog penala u 93. minutu kojim je Real eliminisao Juventus će ostata kao jedna od najtužnijih uspomena u karijeri slavnog golmana.

Nekoliko dana posle događaja u Madridu, Điđi je u razgovoru za italijanske medije otvorio dušu. Odgovorio je svima koji mu zameraju na ponašanju i teškim rečima koje je izgovorio.

“Ne moram nikome ništa da dokazujem jer sam i ja samo obično ljudsko biće koje pokazuje strast, osećanja i bes. Nekad pričam dobro, nekad loše, nekada se nekome čini da preterujem. Ali to sam ja kakav sam. To je Điđi Bufon. Pre neko veče, sat i po vremena posle utakmice dao sam neke izjave, to je ono što neko kaže u trenutku koji je delikatan i emotivan po njega i ume da bude jako i teško, u nekom slučaju i bezobrazno, ali to su osećanja čoveka koji se ne krije pod velom licemerstva već iskazuje ono što stvarno oseća u sebi. Kraj priče”, izjadao se Bufon.

On kaže da bi opet isto reagovao…

“Ne možete očekivati od čoveka koji živi sport kao što ga ja živim, da bude balansiran i ravnodušan. Jer čak i kada izrazim osećanja onako snažno kao što sam ih tada izrazio, to su i dalje logične misli. Sve bih opet isto ponovio. Možda drugačijim načinom izražavanja, malo civilizovanijim, ali suština je ista i stojim iza nje. Čak iako sam preterao, rekao sam što sam mislio”.

Bufon je vratio film na momenat koji je sve promenio…

“Nije trebalo da svira penal! Sudija sa malo više iskustva ga ne bi svirao i ne bi postao glavni lik na utakmici. Samo bi se okrenuo, nastavio da trči i pustio dva tima da se bore u produžecima. Pustio bi da teren odluči”.

Iako je Majkla Olivera nazvao kantom za đubre, tvrdi da ne mrzi tog čoveka.

“Na kraju priče, prema tom čoveku ne gajim više nikakva osećanja. Čak nisam ni ljut. Sve je završeno tamo na terenu u onom momentu kada sam se osećao prevanrenim. Ne zbog rezultata, već zbog te večeri. To je bila veče koja više nikad neće moći da mi se ponovi. Siguran sam da će Oliver imati veliku karijeru u budućnosti, ali je sada previše mlad da bi sudio u takvom meču. Priroda fudbala je takva da se taj mladi čovek našao i situaciji kojoj nije dorastao”.

Čini se da Bufon najviše žali što nije bio deo epske pobede poput one Romine veče ranije.

“Mogli smo da ispišemo nezaboravnu stranicu u istoriji fudbala, Juventusa i Italije. Naša pobeda u kombinaciji sa onom Rominom bi bilo nešto neverovatno. Jer ja sam pre svega Italijan, pa onda Juventino i zaista mi je stalo do italijanskog fudbala. Kada sam video Romu kako pravi onaj preokret, tako strastveno sam navijao za njih. Video sam Juve kako se u Madridu vraća sa 0:3. Bilo bi to nešto neprocenjivo. Gubio sam i važnije mečeve od ovog, ali po načinu kako je ovaj tekao i razvijao se, bio je to najuzbudljiviji meč koji sam iskusio u Juventusu. Mislim da isto važi i za moje saigrače, ali i za navijače”.

Opet ponavlja da start Benatije nad Vaskezom nije bio dovoljan za penal u takvom momentu takve utakmice…

“Ono nije bila situacija u kojoj kažete ‘Sigurno je penal’. Ne kažem da sigurno nije bio, samo kažem da je sporna situacija. U takvoj utakmici, na 20 sekundi do kraja, sporna situacija ne može da bude dovoljna neiskusnom sudiji da odluči pobednika. Neki iskusniji sudija bi doneo drugačiju odluku”.

