Mnogo toga je rečeno o onome što se dogodilo Đanluiđiju Bufonu u sudaru Juventusa i Real Madrida u Ligi šampiona, a sada je pitanje o tom događaju dobio i trener Milana Đenaro Gatuzo.

Popularni Rino je bio poznat po tome što je bio furiozan na terenu, pravio je mnogo stvari kojima se sada ne ponosi, pa zato i sam kaže da je on poslednji čovek koji sme da komentariše kako je Điđi odreagovao posle utakmice.

Bio je vrlo iskren.

"Radio sam mnogo gore stvari od njega. Kada su mi se vene punile, nisam ni znao šta radim. Skoro sam udario glavom Džoa Džordana, išao sam na tribine da uvredim Leonarda. Jednostavno nisam ja taj koji može da komentariše. Điđi je bio sjajan saigrač i veliki je šampion. Žao mi je zbog Juventusa, ali sam ponosan na italijanski fudbal", rekao je Gatuzo.

Nekako je Gatuza ovo pitanje novinara ponelo pa se popularni Rino otvorio i prisetio vremena kada je bio fudbaler.

Vrlo je dragoceno kako je Gatuzo objasnio svoj pristup utakmicama.

"Kada bih kročio na teren, bio sam spreman da se pobijem i sa rođenim ocem ako to znači da će moj tim pobediti. Uvek kažem da je to bio moj nevaljali blizanac Rino na terenu. Da budem iskren, to se nije promenilo".

Ipak, nije Gatuzo ponosan na sve što je radio...

"I dalje me je sramota kada vidim snimke sve što sam radio. Pogotovo sada kada to moj sin može da vidi na internetu".

Na kraju, vratio se Gatuzo i na sudije i događaje između Reala i Juventusa.

"Ne razumem zašto nema VAR-a u Ligi šampiona. Šta rade sudije iza linije kada možete da ih stavite u sobu gde mogu da vide ponovljeni snimak. Toliko toga se događa u Ligi šampiona, a nezamislivo mi je da i dalje nema VAR-a", rekao je Gatuzo.

Milan sutra od 15 časova dočekuje Napoli u Seriji A.

