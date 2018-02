Buongiorno Italia: Alison i Under spasli Romu, Ščensni istisnuo Bufona, Vanda Nara glumi Mina Rajolu

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Istorijska zlatna medalja Sofije Gođe u olimpijskom spustu u Pjogčangu potisnula je fudbal sa prvih strana italijanske štampe. Na unutrašnjim stranama se daje prostor porazu Rome od Šahtjora u Harkovu uz konstataciju da su golman Alison i mladi Turčin Under najzaslužniji što Đalorosi imaju dobre šanse da se kvalifikuju u četvrt finale Lige šampiona i pored katastrofalne igre tima u drugom poluvremenu. Gazeta piše o volji Mauricija Sarija da se iskupi sa svojim igračima za brukanje u prvom meču sa Lajpcigom i o snu Atalatne da napravi podvig protiv favorizovane Borusije. Korijere ističe da je Ščensni pretakao Bufona u Vinovu i objavljuje intervju sa Vandom Narom koja nastavlja s pokušajima da “glumi” Mina Rajola i širi priču o interesovanju velikih klubova za svog supruga i klijenta, Maura Ikardija.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

“Divno stvorenje” dominira naslov sa fotografijama Sofije Gođe, olimpijske šampionke u spustu na prvoj strani Gazeta. Iznad naslova stoji “Gođa olimpijska kraljica” pošto zlatna medalja u spustu na zimskoj Olimpijadi ima isti značaj kao najsjajnije odličje u trci na 100 metara na letnjim olimpijskim igrama. Osim što je postala prva Italijanka u istoriji koja se okitila zlatnom medaljom u spustu, Gođa je zaradila veliku pažnju zahvaljujući svojoj harizmi i životnoj priči koja ima holivudski prizvuk. Glavni i odgovorni urednik Gazete Andrea Monti joj je posvetio uvodnik sa naslovom “Zaljubljeni u Sofiju” objašnjavajući zašto je 25-ogodišnja devojka iz Bergama očarala čitavu naciju.

Od fudbalskih vesti u prvom planu je utakmica Rome u Ligi šampiona protiv Šahtjora: “Under i Alison: Roma je živa”. U tekstu na unutrašnjim stranama se ističe da su mladi Turčin i brazilski golman najzaslužniji što su se Đalorosi vratili u Rim sa rezultatom koji im daje pravo na nadu da će posle deset godina ponovo igrati četvrt finale Lige šampiona. Under je postigao svoj peti gol na poslednje četiri utakmice Rome, postavši najmlađi Turčin koji se upisao u listu strelaca u Ligi šampiona a u dresu Rome samo je Kasano mlađi postigao gol u najprestižnijem klupskom takmičenju. S druge strane, Alison je imao nekoliko čudesnih odbrana koje su bukvalno spasle Romu u drugom poluvremenu.

“Đalorosi u limbu kao Juve”, naslov je redakcijskog komentara u kojem se ističe da najbolji italijanski klubovi u Evropi imaju problem da drže visok ritam tokom cele utakmice i da zato vrlo često trpe preokrete rezultata.

“Atalanto, ispiši novu bajku. Gasperini: Prolazimo Borusiju 49 odsto”, potpaljuje atmosferu list pred večerašnji revanš meč Lige Evrope Atalanta - Borusija Dortmund.

“Napoli i Lacio očekuju podvige, Milan golove Andre Silve”, zbirni je naslov za preostala tri italijanska tima u LE. Gazeta prenosi izjavu trenera Napolija Sarija da je njegov tim bio neozbiljan i nedoličan na prvoj utakmici sa Lajpcigom i da je on odgovoran za to 70 odsto, 10 odsto njegov staf, 10 odsto klub, a 10 odsto igrači. Za Lacio Gazeta kaže da će Inzagi poslati na teren trojac Luis Alberto – Imobile – Felipe Anderson, dok će naš Milinković Savić biti pošteđen i počeće meč na klupi, imajući u vidu da Lacio čekaju izuzetno teški ispiti u Kupu Italije i prvenstvu. Kad je u pitanju Milan, dnevnik najavljuje velike promene u sastavu Rosonera, pratično će igrati sve rezerve od brata Donarume do Andre Silve od koga se očekuju golovi i veliko zalaganje.

CORRIERE DELLO SPORT

“Vitamin Under”, aludira Korijere na hladnoću u Harkovu i gol Undera koji je omogućio Romi da sa optimizmom očekuje revanš meč Lige šampiona sa Šahtjorom.

“Roma završila meč sa praznim rezervoarom i pretrpela preokret 2:1. Turčin ponovo pogodio, on je Romin lek”.

“Previše grešaka ali ništa nije izgubljeno”, naslov je redakcijskog komentara. Ipak, ističe se da bi Di Frančeska trebalo da zabrinu igra, koncentracija i fizička kondicija pojedinih fudbalera, pre svih, Najngolana.

“Lacio spreman za juriš, potrebna dva gola za osminu finala”, piše Korijere o meču Nebeskoplavih sa Steauom na Olimpiku. Na unutrašnjim strnama se ističe da je ovo veče Fellipa Andersona koji će zaigrati od prvog sudijskog zvižduka ali i Stefana de Fraja pošto se svi pitaju kako će Olimpiko dočekati Holanđanina posle Tareove najave da se u junu klub i defanzivac razilaze.

Na unutrašnjim stranama rimski dnevnik najavljuje da je došlo do hijararhijske smene na golu Juventusa: ”Ščensni – Bufon: preticanje”. Naime po statističkim podacima Ščensni je više puta stajao na golu Juvea u Seriji A nego Bufon i da je sve više onih u Vinovu i oko njega koji uz sve poštovanje prema kapitenu smatraju da je Poljak, ovom trenutko, bolji golman.

Korijere objavljuje i intervju sa Vandom Nara koja je ponovila svoju uobičajenu mantru da su veliki evropski klubovi zainteresovani za Ikardija: ”Dva velika kluba se interesuju za Ikardija”. U razgovoru sa novinarom Korijerea supruga kapitena Intera i njegova menadžerka je rekla da Ikardi misli na Inter a ona na budućnost, ma šta to značilo.

“Ja kao menadžer moram da saslušam svakog ko se interesuje za Ikardija i da vrednujem ponude koje mi stignu za njega”, rekla je Vanda Nara bivša supruga Maksija Lopeza, nekada najboljeg prijatelja i “ktitora” Maura Ikardija kada se preselio iz Barselone u Đenovu.

TUTTOSPORT

I torinski dnevnik je posvetio veliku pažnju zlatu Sofije Gođe u spustu. “Slobodna žena” ili “Spust žena” mogao bi se prevesti naslov pošto Italijani u žargonu zovu spust kao “slobodna”.

“Pjanić i Dibala: Napoli, počinjemo da se palimo”, poručila su dvojica najtalentovanijih igrača Juventusa takmacu u trci za skudeto.

“Poslednje pobede protiv Fjorentine i Torina su veliki zamajac za osvajanje skudeta” istakla su dvojica fudbalera podsećajući da će Juve imati meč loptu za skudeto protiv Napolija na svom terenu pošto će do kraja šampionata Sarijev tim morati da gostuje na Alijanc stadionu.

“Devalvacija Tora. Sada igrački pogon košta 21.000.000 manje”, rezultat je analize Tutosporta koliko vrede na fudbalskoj pijaci danas igrači Granata. U podnaslovu se kaže da Macari nema samo zadatak da pokuša da vrati Toro u Evropu već i da lansira igrače čije su cene drastično pale u poslednjih par meseci. Prema analizi lista cene su pale Belotiju, Berengeru, Ljajiću, Bareki, Bazeliju i Nijangu dok su istovremeno donekle ublažile pad vrednosti porast cene igračkgo kartona Jaga Falkea, Lijanka, N’Kulua, O'Bija i Sirigua.

U dnu strane Tutosport piše da je Interu potreban veznjak velikog kalibra i da se u Apijano Đentileu nadaju da bi mogli da dovedu Vidala sledećeg leta a da je alternativa Kristante iz Atalante.

Na kraju list piše i o budućem selektoru Azura:

„Konte otvorio vrata za svoj povratak i preti da uzme posao Mančiniju. Ranijeri se nudi da preuzme reprezentaciju“. Sve u svemu, izgleda da će upravo jedan od pomenute trojice trenera na kraju preuzeti Azure sledećeg leta, pošto prvi izbor Alesandra Kostakurte, Karlo Ančeloti ima nameru da još neko vreme provede u klupskom fudbalu.

Piše: Željko Pantelić