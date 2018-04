(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Utakmice Lige šampiona Roma - Barsa i Real - Juve su u prvom planu italijanske sportske štampe koja pokušava da održi upaljenu sveću nade za italijanske klubove da mogu da naprave čudo večeras i sutra. Korijere piše i o problemima Lacija pred meč sa Salcburgom pošto je nekoliko standardnih prvotimaca povređeno ili iscrpljeno, a Gazeta analizira “golobolju” Intera i Milana koji su postigli samo 50, odnosno 43 gola u Seriji A. Za nas najinteresantniji tekst donosi Tutosport koji je izračunao da je Adem Ljajić igrač koji najviše trči u redovima Granata, a Bepe Dosena je zapazio da je Ljajić talentovaniji igrač od njega.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

"(Ne)Moguća misija", dočekuje jutros naslov čitaoce Gazete kojim se pokašava ubaciti zrno nade da italijanski klubovi mogu da naprave čudo na Olimpiku i Santjago Bernabeu.

"Evo ponovo sudara Italija-Španija: da li je moguće preokrenuti 7-1 iz prvih utakmimca četvrt finala LŠ? Teško, ali treba pokušati. Roma se večeras uzda u Džeka protiv Barse dok sutra Juve izlazi na crtu Ronaldu u Madridu sa Mandžukićem i Iguainom", stoji u podnaslovu.

Na unutrašnjim stranama Gazeta najavljuje revoluciju u formaciji Đalorosa pošto bi Di Frančesko mogao da se opredeli za postavku 3-4-1-2 sa Najngolanom koji bi igrao iza leđa Džeka i Šika, dok bi trio ispred Alisona činili Manolas, Facio i Kolarov, a na sredini terena bi igrali Florenci, De Rosi, Strotman i El Šaravi.

Arigo Saki u svom autorskom tekstu bodri svoje mlađe kolege da se ne predaju:

"Difra i Maks, verujte u čudu". Saki priznaje da je Španija u svakom fudbalskom segmentu jača od Italije, od mlađih kategorija preko A reprezentacije do klubova, ali da je fudbal igra u kojoj je sve moguće i da Juve i Roma imaju kvalitet da pokušaju da naprave čudo.

"Inter i Milan imaju 'golobolju'. Kako je izlečiti", piše Gazeta da su Nerazuri postigli samo 50 golova u Seriji A, a Milan još manje - 43.

"Inter zavisi od Ikardija i Perišića (postigli 33 od 50 golova Nerazura) dok je Milan tek deseti tim po efikasnosti u Seriji A sa 43 gola", stoji u podnaslovu, a na unutrašnjim stranama se podvlači da je najbolji strelac Rosonera u ovom šampionatu Kutrone sa “mizernih” sedam golova.

"Kapelo rekao dosta: Gotovo je sa treniranjem", naslov je priče o trofejnom stručnjaku koji je posle tri decenije rekao "adio" klupi i najavio da će se posvetiti u budućnosti televiziji, odnosno da će biti stručni komentator.

CORRIERE DELLO SPORT

"Leo i oni", podvlači Korijere da je Barselona u suštini Leo Mesi i "dodavači". U podnaslovu se kaže da će Olimpiko biti ispunjen do poslednjeg mesta i da će 60.000 navijača bodriti Romu protiv Barse kralja Mesija. Na unutrašnjim stranama se priznaje da će Roma ostvariti rekordnu zaradu i posetu u Ligi šampiona zahvaljujući, pre svega, Mesiju. Nije tajna da dobar deo gledalaca dolazi na Olimpiko večeras da navija za Romu ali i da vidi živu fudbalsku legendu. List podseća da je pre devet godina Mesi na Olimpiku imao svoje najlepše veče, kada je osvojio LŠ protiv Mančester Junajteda Kristijana Ronalda.

"Di Frančeskov poziv na juriš: Pokušajmo da napravimo čudo", prenose se reči trenera Đalorosa uz isticanje namere Di Frančeske da pošalje na teren Šika sa Džekom.

"Florenci i Ter Štegen ponovo licem u lice", podseća Korijere na fantastičan gol zamenika kapitena Rome pre tri godine na Olimpiku kada je sa udaljenosti od 50 metara zatresao mrežu Barse.

"Čiro bez limita", stoji ispod zaglavlja sa fotografijom golgetera Lacija. Plavokosi napadač cilja da obori rekord po broju golova u Seriji A Gonzala Iguaina koji iznosi 36 pogodaka u jednoj sezoni.

Na unutrašnjim stranama se kaže da Simone Inzagi ima ozbiljnih problema sa ključnim igračima za meč sa Salcburgom. Dok za Parola postoji veliki optimizam da bi mogao da bude na raspolaganju za meč sa Austrijancima, Lulić i Radu su pod velikim znakom pitanja, Lukaku nije još uvek u poptunosti oporavljen a De Fraj je na ivici snaga.

TUTTOSPORT

"Ko ne veruje nek ostane kući", zajednička je poruka trenera Juvea Maksa Alegrija i bivšeg kapitana Stare dame Aleksa Del Pjera. Alegri i Del Pjero su saglasni da bi bilo neoprostivo da tim renomea kao Juve uđe u utakmicu protiv Real Madrida sa podignutom belom zastavom. Njih dvojica su potvrdili da Bjankoneri osim pokušaja da naprave čudo imaju obavezu da “operu” obraz Juventusu posle teškog poraza u Torinu prošle nedelje i da je najbolji način da se to uradi odlična predstava na Santijago Bernabeu. Na unutrašnjim stranama list najavljuje najjači mogući sastav Juvea sa izuzetkom Dibale koji ne može da igra zbog crvenog kartona.

"Novi Ljajić se prikazao i kao maratonac Toroa", naslov je analize Tutosporta u kojoj se iznosi podatak da je na poslednje dve utakmice, u kojima je bio starter, srpski reprezentativac trčao više od svih svojih klupskih drugova. Ljajić je pretrčao 11,7 kilometara u proseku protiv Krotonea i Intera, postigavši dva gola i pripremivši druga dva. List podseća na pretnju Macarija Ljajiću da će ga zameniti ako ne bude trčao i zaključuje da je to upozorenje trenera Torina funkcionisalo.

Nekadašnji as Granata Bepe Dosena u intervjuu za Tutosport kaže da je Ljajić kvalitetniji igrač nego što je on bio.

"Adem je talentovaniji od mene", Dosena je još poručio Ljajiću da sada mora još ozbiljnije da trenira i bude koncentrisan kako bi konačno pokazao da može da igra u kontinuitetu.

"Ljajić nije realizovao svoje potencijale zbog promenljivosti forme i nestalnosti. Kontinuitet dobrih partija je rezultat rada i discipline i to je ono na čemu Adem mora da radi da bi u potpunosti realizovao svoj potencijal", smatra Dosena.

"Rebus je Brozović? Strotmana i Barela za kvalitativan skok", najavljuje list da Inter ozbiljno radi na dovođenju veznjaka Rome i Kaljarija ali da je nepozanica šta će biti sa Brozovićem, aludirajući da bi Marcelo mogao da bude “žrtvovan” kako bi Nerazuri imali keš za operacije u prelaznom roku.

List piše i da Milan razmišlja da dovede Berardija i Politana iz Sasuola, a da Fjorentina pravi planove za Evropu uprkos sve oštrijoj licitaciji velikih klubova za dva dragulja Ljubičastih: Simeonea i Kjezu. Trener Stefano Pioli bi želeo da poveri kapitensku traku Kjezi, ali je svestan da klub neće moći da odoli ozbiljnijim ponudama za mladog reprezentativca Italije.

Piše: Željko PANTELIĆ