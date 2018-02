Buongiorno Italia: Di Frančeskovi surovi vukovi u Harkovu, evo ga drim tim slobodnih igrača

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Liga šampiona i igrači kojima ističe ugovor u junu su udarne vesti u italijanskoj sportskoj štampi. Žali se zbog Kontea čiji je Čelsi skupo platio početničku grešku Kristensena i najavljuje se “surova” Roma u Harkovu protiv Šahtjora. Tutosport nastavlja da forsira priču o Florenciju u Juventusu, Gazeta donosi čitav spisak dobrih igrača koji u junu mogu da promene bez evra obeštećenja klub, a svi se slažu da je De Fraj na korak od Intera, baš kao i Asamoa.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

"Šampioni na poklon", vodeći je naslov na prvoj strani Gazete sa fotografijama fudbalera koji će u junu biti slobodni da bez evra obeštećenja promene klub. Gazeta predviđa da bi Baloteli mogao da se vrati u Milano, Inter ili Milan, De Fraj ima najviše šansi da obuče dres Nerazura, Emre Džan je praktično već igrač Juvea, dok bi Rejna mogao da pređe u redove Rosonera pošto je javna tajna da će Donaruma sledećeg leta biti prodat za veliku svotu novca. Na unutrašnjim stranama se dodaju još imena Krišita, Badelja, Asamoe.

"Hajde Romo? Jao Konte", objedinila je Gazeta u naslovu najavu za utakmicu Lige šampiona Šahtjor – Roma i izveštaj sa meča Čelsi - Barselona završen remijem 1:1.

"Under staje na crtu Šahtjoru, Mesi zaledio Čelsi", stoji u podnaslovu. Na unutrašnjim stranama Gazeta podseća da Roma već deset godina ne uspeva da stigne do četvrtfinala Lige šampiona kao i da Under, do sada, nije odigrao nijedan minut u najprestižnijem klupskom takmičenju. Gazeta piše i da je Florenci pod velikim znakom pitanja pošto ima problema sa stomačnim gripom. Na njegovom mestu, ako se ne oporavi, zaigraće Bruno Pereš.

“Ako pokloniš lopte igračima kao što je Injesta, moraš da platiš visoku cenu”, citira Konteovu izjavu Gazeta u kojoj je italijanski stručnjak aludirao na Kristensenov nedopustivi kiks.

"Mr. Li: Moj biznis je zdrav. Srećna Nova godina", prenosi saopštenje kontroverznog kineskog tajkuna Gazeta. Međutim, pored saopštenja Lija, Gazeta citira i izjavu prinudnog upravnika FS Italije Roberta Fabričinija koji je istakao da je veoma zabrinut zbog stanja u Milanu.

CORRIERE DELLO SPORT

"Hoću da budete surovi", poklič trenera Rome Di Frančeska upućen igračima Rome pred meč sa Šahtjorom je zaradio glavni naslov na prvoj strani Korijerea. List piše da će se utakmica igrati u polarnim uslovima i da je jedina nepoznanica Florencijevo učešće zbog stomačnog gripa. Korijere takođe navodi da se dosta očekuje od Kolarova i Džeka koji imaju najviše iskustva među fudbalerima Rome u Ligi šampiona.

"De Fraj, istina", stoji ispod zaglavlja Korijerea dok se u podnaslovu dodaje da je osnovni razlog raskida Holanđanina i Lacija bila provizija koju su tražili menadžeri defanzivca. Korijere tvrdi da je SEG, agencija koja zastupa De Fraja, tražila 20 odsto od visine raskidne klauzule, dakle 5.000.000 evra. Kaže se i da su u SEG smatrali da bi Lacio trebalo da pokaže veću zahvalnost budući da su oni doveli Huda u Lacio bez evra obeštećenja, a da je on zatim prodat za 17.000.000 evra. Interesantno je da je u međuvremenu i Bastos odlučio da ga zastupaju menadžeri iz SEG-a. Korijere piše i da je Lacio već u potrazi za zamenom i da su glavni kandidati Ginter, Rejes i Žigo.

Rimski dnevnik objavljuje i veliki intervju sa Lučanom Spaletijem:

"Odvešću Inter u Ligu šampiona. Ikardi ostaje. Dosta priče o meni i Totiju". Trener Intera je rekao da je za prvi deo sezone zaslužio devet, a za poslednje tri meseca - četiri, ali da bi trebalo da dobije 10 ako obezbedi učešće Intera u Ligi šampiona. Spaleti je takođe rekao da ima nameru da ostane u Interu.

"Juve gleda u budućnost. U julu dolazi Han", najavljuje je list da bi Bjankoneri mogli da zaključe sa ponudom od 18.000.000 evra transfer Korejca iz Kaljarija u Juve.

"Napoli, stigao je Milić, bek za Sarija", piše Korijere da je hrvatski fudbaler stigao u grad podno Vezuva i moći će da pomogne Napoliju u završnici sezone pošto je ista definitivno završena za Gulama.

TUTTOSPORT

"Juve, raste temperatura za Florencija", i drugi dan zaredom vicekapiten Rome se našao na naslovnoj strani Tutosporta. U podnaslovu se dodaju novi detalji jučerašnjoj priči.

"Romanista je pod znakom pitanja za večerašnji meč sa Šahtjorom ali su izašli novi detalji o interesovanju Marote za njega. Italijanski reprezentativci Juvea i senatori Stare dame vrše presing na Florencija da im se pridruži u Vinovu. Oprez na Konteove poteze", dodaje Tutosport da i Čelsi ozbiljno razmišlja o irgaču Đalorosih.

"Toro, moraš da veruješ sa Macarijem se može", izjavio je u intervju za Tutosport bivši napadač Granata Rolando Bjanki koji je jednu od svojih najboljih, ako ne i najbolju sezonu, odigrao upravo pod komandnom palicom Macarija.

"Poznajem ga dobro jer sam bio svedok njegovog čuda sa Ređinom i zato verujem da Torino može u Evropu", rekao je Bjanki.

"Još jedan super posao Intera: pored De Fraja i Asamoa bez evra obeštećenja", piše torinski dnevnik da je Inter bio brži od ostalih i kada je u pitanju igrač Juvea kom ističe ugovor sledećeg leta.

"Džeko: evo golgetera za Gatuza", najavljuje se da bi centarfor Rome magao da pojača redove Milana sledećeg leta.

PIŠE: Željko Pantelić