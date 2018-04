Naslovne strane italijanske sportske štampe

Neizvesna trka za mesta koja vode u Ligu šampiona i Ligu Evrope su u prvom planu italijanske sportske štampe. Gazeta piše da Juve ubrzava radnje da bi privoleo Antonija Marsijala da obuče dres Bjankonera. Korijere prenosi obećanje predsednika Rome Džejmsa Palote da neće prodati ni Alisona ni Edina Džeka. Rimski dnevnik se pita da li Felipe Anderson i Luis Alberto mogu da igraju zajedno u formaciji 3-5-2 sa Milinković-Savićem. Tutosport stavlja u prvi plan golmane: Đanluiđija Donarumu, Đanluiđija Bufona i Salvatorea Sirigua.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

“Evropa, sad ili nikad”, najavljuje Gazeta veoma uzbudljivu završnicu u kojoj se osam timova bori za dve preostale ulaznice za Ligu šampiona i tri za Ligu Evrope. Reč je o Interu, Romi i Laciju koji se bore za LŠ dok će Milan, Fjorentina, Sampdorija, Atalanta i Torino voditi bitku za mesta u LE.

“Spaleti u potrazi za golovima, Ikardijem i trećim mestom: džokeri su svi ispucani”, najava je tekstova o Interu u kojima se napominje da Inter nije postigao nijedan gol na poslednje tri utakmice, da Mauro Ikardi ne dotakne više od 15 lopti tokom 90 minuta i da Nerazuri imaju šansu večeras da prespavaju na trećem mestu ako pobede Kaljari. Takođe se navodi da će Lučano Spaleti i večeras postaviti formaciju 3-4-2-1, ovoga puta sa Brozovićem i Kandrevom.

Gazeta objavljuje i intervju sa Klaudijom Ranijerijem u kojem italijanski stručnjak predviđa da će Roma sigurno obezbediti kartu za LŠ dok će meč poslednjeg kola Lacio - Inter biti odlućujući za poslednje italijansko mesto u najprestižnijem klupskom takmičenju. “Ranijeri je siguran: Lacio – Inter u poslednjem kolu će biti presudna”.

Na naslovnoj strani Gazeta odvaja prostor i za budući prelazni rok i najavljuje veliki napad Juventusa na Marsijala: “Juve pokušava. Pripreme ubrzane, počinje duel sa Bajeronom”. List navodi da je igrač Mančester Junajteda, osim na Juveoovoj listi želja, i u beležnici Karl Hajca Rumenigea i Brace Salihamidžića.

Na prvoj strani je pronašla prostor i polemika posle videa Điđija Donarume poslatog njegovom ujaku, navijaču Napolija, u kojem se šalio na račun svog bliskog rođaka. “Nisam uspeo da ne odbranim. Haos na liniji Điđo Napolitanci”. Ni objava na društvenim mreža Donarume da se radi o privatnom videu koji je poslao svom ujaku sa kojim se stalno šali, ponekad i na grub način, nije uspela da smiri strasti.

U dnu strane se prenosi dramatični apel predsednika sudijske organizacije Marčela Nikija koji se pobunio protiv ideje da njegova organizacija bude izbačenja iz mehanizma odlučivanja u FS Italije. “Arbitri su pod opsadom. Postoji rizik od novog Kalčopolija”, upozorio je Niki i najavio da je veoma moguće da u bliksoj budućnosti budemo svedoci štrajka arbitara.

CORRIERE DELLO SPORT

“Lov na blago”, naslov je ispod faksimila ulaznice za utakmicu Roma - Liverpu u LŠ. Blago je naravno ulaznica pošto večeras ističe pravo vlasnika godišnjih pretplatnih karti da obezbede sebi ulaznicu za meč sa Liverpulom. Reč je o 22.000 navijača. Sutra počinje slobodna prodaja, međutim do karata će veoma teško doći budući da su američki vlasnici limitirali maksimalno broj karata koji se prodaje privilegovanim kanalima i da bi se do karte došlo moraće da se provede cela noć ispred Rominih autorizovanih prodavnica u dugim redovima da bi se stiglo do ulaznice. Cene se kreću od od 65 do 200 evra.

“Prelazni rok: palota blindirao najbolje”, piše Korijere da je predsednik Rome Džejms Palota pre nego što se juče vratio u Boston obećao da ovog leta neće prodati Alisona i Džeka, odnosno da će pojačati tim sa novim vrhunskim igračima. List piše i da je zahvaljujući uspešnoj sezoni u Ligi šampiona Roma na dobrom putu da postavi novi rekord u sezonskoj zaradi: blizu 240.000.000. Na taj način poslovni bilans Rome će biti u plusu i moći će da predahnu kada je u pitanju finansijskih fer plej UEFA.

Korijere objavljuje i priču o tome da je Romu u ovoj godini sreća napustila u Seriji A, što se videlo i sa pogođenom stativom i prečkom u derbiju: “20 prečki i stativa. Koliko malera! Samo je Inter prošao gore”. U tekstu na unutrašnjim stranama se precizira da su Spaletijevi igrači pogodili 21 put okvir protivničkog gola.

“Zašto Anderson i Luis Alberto ne mogu da igraju zajedno?”, pita se ispod zaglavlja Korijere. List otvara debatu o temi koja dominira u Nebeskoplavom ambijentu. Simone Inzagi smara da dvojica igrača u formaciji 3-5-2 ne mogu zajedno da koegzistiraju u prisustvu Milinkovića-Savića. Pošto je srpski fudbaler neizostavan, jedan od dvojice mora da počne meč sa klupe. Na unutrašnjim stranama se pojavljuje i tekst u kojem se otkriva da je predsednik Klaudio Lotito lično sišao da pozdravi i ohrabri Felipea Andersona posle derbija pošto je bio veoma utučen zbog zamene u drugom poluvremenu. Ipak, tvrdi Korijere, Brazilac je sve bliži odalsku iz Lacija tokom sledećeg leta.

TUTTOSPORT

Na naslovnoj strnai torinskog dnevnika su protagonisti golmani. “Điđi + Điđo. Haos skudeto”, otvara Tutosport današnje izdanje sa detaljima polemike između Donarume i navijača Napolija i rasprave oko Bufonovih izjava posle meča LŠ u Madridu koja ne jenjava. “Navijači Napolija protiv Donarume koji je sa svojom paradom otvorio put Juveu za sedmi uzastopni skudeto. Bufon koji je i dalje vrtlogu polemika zbog izjava u Madridu, se zahvalio svom mlađem kolegi: Poslao sam mu poruku i dao komplimente za paradu”.

I ispod zaglavlja u glavnoj ulozi je još jedan čuvar mreže: ”Sirigu je novi simbol Torina”. List piše da je Sirigu osvojio sve u Torinu, ne samo odličnim partijama već i ponašanjem van terena. “Dres Granata je odgovornost, a ne teret. Navijači od nas očekuju mnogo i mi moramo da damo sve da ispunimo njihove želje”, rekao je Sirigu.

Tutosport objavljuje i priču o familiji Bonuči pošto je poznato da Leonardov sin Lorenco navija za Torino i da mu je idol Andrea Beloti: ”Bonuči, Lorencovo navijanje i Petao (Beloti) za prijatelja. To je derbi srca u kući Bonučijevih”.

“Inter – Kaljari. Spaletijev ultimatum: svi bonusi su potrošeni”, upozorio je trener Nerazura svoje igrače da više nemaju pravo na grešku počev od večerašnjeg meča sa Sardima.

