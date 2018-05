Italijanska sportska štampa

Interov povratak u Ligu šampiona posle šest godina odsustva je udarna priča u italijanskoj štampi. Na istom stadionu gde se pre 16 godina dogodila najveća sportska tragedija u istoriji Nerazura, Spaletijevi momci su, zahvaljujući preokretu u poslednjih 15 minuta meča sa Laciom, obezbedili povratak u LŠ. Piše se i o novom zahlađenju odnosa izemđu Mauricija Sarija i Napolija kao i Juveovim planovima da dovede Matiju Perina i Rome da zadrži Alisona i napravi tim kadar da ponovi podvige iz ove sezone u Ligi šampiona.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

“ Interov urlik: We are in Champions!”, naslov je s kojim Gazeta pozdravalja Interov povratak u Ligu šampiona posle šest godina. “Remek-delo Nerazura na Olimpiku: u finišu meča preokrenut rezultat protiv Lacija u tri minuta. Posle šest godina Intera se vraća u klub velikih u Evropi. Ikardi sa Imobileom podelio prvo mesto na tronu strelaca: Hoću da ostanem”, prenosi Gazeta i reči kapitena Intera Maura Ikardija. Argentinac je posle utakmice stavio do znanja da želi da ostane u Milanu, ali i veću platu i tim koji je kadar da ostavi trag u LŠ i Seriji A. List piše i o Stefanu de Fraju koji je napravio penal na Ikardiju za 2:2 i da je završio meč na klupi uplakan, ali i da će sledeće sezone igrati Ligu šampiona sa Lučanom Spaletijem.

U redakcijskom komentaru pod naslovom “Milano podigao glavu sanjajući magične noći” se ističe da će se na “fudbalskoj Skali” u prestonici Lombardije ponovo čuti muzika Lige šampiona posle pet godina (poslednji je učestvovao Milan).

Gazeta piše da je naš Sergej Milinković Savić, zajedno sa Felipeom Andersonom, bio najbolji akter u redovima Lacija. Naš reprezentativac je dobio sedmicu uz obrazloženje da je monstruozno jak tokom celog meča i da mu je samo promašena prilika za 3:3 skinula ocenu sa osmice na sedmicu.

“Milanova petarda za ulazak u Ligu Evrope na glavna vrata”, podvlači se da su Rosoneri sa pobedom nad Fjorentinom obezbedili direktno učešće u Ligi Evrope. Odnosno, da su izbegli preliminarne utakmice u evropskom takmičenju i značajno skraćeni odmor. Gazeta piše da su Čalhanoglu i Kutrone bili najbolji na terenu i da oni predstavljaju budućnost Rosonera.

“Sari – Napoli, evo nas opet: Ne znam da li ću ostati”, piše Gazeta da su odnosi između predsednika kluba Aurelija de Laurentisa i trenera Sarija ponovo zahladneli i da je rastanak sve izgledniji. U svakom slučaju Sari je naglasio da ako ode iz Napulja, to će biti u neki inostrani klub dok se kao alternative za klupu Napoletanaca pominju Đampaolo, Emeri dok je prvi san Ančeloti, a drugi Simone Inzagi.

CORRIERE DELLO SPORT

“Lacio pa šta uradi?”, retoričko je pitanje na prvoj strani rimskog dnevnika sa fotografijom Stefana de Fraja koji tužan napušta Olimpiko posle izgubljenog meča sa Interom. “Ispario san o Ligi šampiona u finišu meča. Previše grešaka, a De Fraj napravio penal nad Ikardijem”, aludira list da su Strakoša i odbrambeni fudbaleri Nebeskoplavih najodgovorniji za gorki kraj sezone Lacija.

“Predivna sezona s pogrešnim krajem”, naslov je redakcijskog komentara u kojem se žali zbog Lacijeve propuštene prilike da zajedno sa Romom igra Ligu šampiona sledeće sezone.

“Biće Roma velika”, poruka je trenera Đalorosih Euzebija di Frančeska posle pobede nad Sasuolom 1-0 i trećeg mesta u Seriji A koje je obezbedilo pravo rimskom timu da i sledeće godine igra LŠ. List citira reči Di Frančeska koji je najavio važna pojačanja za Đalorose: “Sa Monćijem moram da pronađem adekvatne igrače da napavimo dodatni kvalitativni skok”. Korijere dodaje da će prva velika proba za optimizam Di Frančeska biti budućnost Alisona. Brazilski golman je na listi želja velikih klubova i Di Frančesko je tražio od uprave da ne prodaje čuvara mreže.

“Misterija Sari”, i Korijere se bavi s trenerom Napolija i njegovim sledećim potezima. U podnaslovu se kaže da su reči Toskanca uplašile navijače Napolija: “Sve lepe stvari imaju svoj kraj, zato je bolje zaključiti ih dok su još uvek lepe”. Rimski dnevnik daje prostor i “olakšavanju” predsednika Napolija De Laurentisa koji ne može da svari činjenicu da je njegov tim i pored 91 boda ostao bez skudeta.

TUTTOSPORT

“Juve – Perin tu smo!”, najavljuje na prvoj strani torinski dnevnik da bi prvo pojačanje Bjankonera mogao da bude golman Đenove. U tom kontekstu se prneosi izjava Perina da će sledeće sezone morati da se bori sa velikim golmanom (Ščensnijem) za mesto startera. “Marota je već u pogonu: sutra će imati sastanak sa ljudima iz Đenove. Danas je na programu Alegrijev sastanak s klupskom upravom. Zajednički cilj je da se ojača “italijanska” tvrda baza tima: steže se za Darmjana i traži se jedan centralni bek”, piše Tutosport.

Ispod zaglavlja svetli naslov “Ludilo Inter” kojim se dočarava još jedna utakmica puna preokreta i neizvesnosti, kakve su gotovo sve kada igraju Nerazuri. Na unutrašnjim stranama se kaže da je Inter konačno ušao u raj posle šest godina “čistilišta i pakla”, to jest, vratio se u Ligu šampiona. Torinski list se već usredsređuje na buduća pojačanja za najprestižnije evropsko takmičenje. “Rafinja i Strotman su prvi cijevi”, predviđa list da će otkup Rafinje od Barselone (38.000.000 evra) i kupovina Strotmana (raskidna klauzula sa Romom 45.000.000) biti među prvim zadacima Nerazura u prelaznom roku.

“Sari, reči koje mirišu na adio”, izveštava list da je saradnja između trenera i Napolija stigla na poslednju stanicu.

“Bazeli: Ostajem. Macari misli već na 6. jul”, navodi Tutosport da vezni igrač Torina koji je na meti više klubova Serije A želi da ostane igrač Granata dok trener Toroa pravi već planove za početak priprema za sledeću sezonu.

“Milan u Evropi, Atalanta mora u prelinarnu fazu”, konstatuje se da je poslednje kolo definitivno odredilo i učesnike iz Serije A u Ligi Evrope i da će igrači iz Bergama imati skraćeni odmor zbog obaveza u ranoj fazi LE.

