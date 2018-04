(OD SPECIJALNOG DOPISNIKA MOZZART SPORTA IZ RIMA)

Juve-Napoli, majka svih utakmica, kako je predstavljaju u Italiji, u prvom je planu svih italijanskih medija, dok u Rimu insistiraju na istorijskom dvoboju Rome sa Liverpulom u Ligi šampiona sledećeg utorka. Gazeta piše da je Kolarov ubedljivo najisplativiji igrač koji je došao u Seriju A prošlog leta. Broj odigranih minuta, srednja ocena, asistencije i golovi svedoče o fantastičnoj sezoni kapitena Srbije. Interesantno je da su se svi sportski dnevnici raspisali o Interovim aktivnostima u prelaznom roku. Gazeta piše da će Kanselu biti duplirana plata da bi ostao, Korijere da se Kovačić vraća u redove Nerazura a Tutosport da je sve spremno za dovođenje Barele iz Kaljarija.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

“Skudeto odlučuju potezi genija” otvara današnje izdanje Gazeta sa najavom za sudar Juve – Napoli, na programu u nedelju veče. Kao simbole dva tima list je izabrao Dibalu i Insinjea. “ Dibala mora da se iskupi za očajan meč u sredu protiv Krotonea. Insinje je bio veličanstven protiv Udinezea”, stoji u podnaslovu. Legendarni italijanski golman Dino Zof koji je u svojoj karijeri nosio dres oba kluba kaže da bi vrlo rado video Paula i Loreca zajedno u jednoj ekipi.”Sa Dibalom i Insinjeom ćemo imati dvoboj za skudeto u fudbalskom luna parku”, kaže Zof

Na unutrašnjim stranama se kaže da je krajnje vreme da se Dibala probudi jer u suprotnom Juve rizikuje da dovede u pitanje skudeto. Istovremeno se kaže da su Pjanić i Mandžukić na najboljem putu da u potpunosti ozdrave i, po svoj prilici, če biti na raspolaganju Alegriju. Štaviše, verovatno će početi meč od prvog minuta. S druge strane se predviđa povratak Kulibalija, posle suspenzije zbog kartona, a i Mertens će posle meča sa Udinezeom koji je počeo na klupi biti među starterima. “I pored dobrih igara Milika, Sari nije voljan da promeni formacijsku postavu i prilagodi je poljskom centarforu”, piše Gazeta.

“Interov pokušaj da zadrži Kansela - duplirana plata”, piše Gazeta da su Nerazuri povećali značajno primanja Portugalcu s željom da i on izvrši pritisak na Valensiju da se dođe do kompromisa oko njegovog ostanka u Milanu. Na unutrašnjim stranama se još kaže da je sezona završena za Roberta Galjardinija. Vezni igrač Intera se povredio na meču sa Kaljarijem i mogao bi, eventualno, da se vrati za poslednji meč u šampionatu protiv Lacija ali čak i za taj poslednji sastanak su male šanse da se oporavi

“U Milanu razmišljaju o dva špica. Danas Fasone u sedištu UEFA: odluka u maju”, objedinjuje u jednom naslovu list dve priče o Rosonerima. U prvoj se pretpostavlja da bi Rino Gatuzo mogao da promeni taktiku i formaciju i da proba da igra sa dva klasična centarfora. U drugom tekstu se tvrdi da će Milan sigurno biti novčano kažnjen za nepoštovanje finansijskog fer plej, a da postoji mogućnost i da Milana bude ograničenog radijusa delovanja tokom prelaznog roka. Odluka UEFA biće objavljena u maju.

“Nikad toliko Kolarova. Roma uživa i sprema mu produžetak ugovora”, posvećuje se kapitenu srpske reprezentacije prostor namenjen Romi. U tekstu se kaže da je naš igrač odigrao 3601 minut u sezoni i da je to rekord u njegovoj karijeri i on je uz Alisona i Džeka igrač koji je najviše vremena proveo na terenu u dresu Rome. Podseća se da je prethodni rekord Kolarov ostvario u dresu Lacija sa 3559 minuta na terenu u sezoni 2009/10. “Baš zbog značaja Kolarova za igru Rome, Di Frančesko bi mogao sutra protiv Spala da poštedi njega i Džeka pred meč sa Liverpulom”, navodi Gazeta. List citira i statističke podatke koji pokazuju da je Kolarov među najefikasnijim defanzivcima u Seriji A i najbolji asistent. Na kraju se poentira da ga je Roma platila samo 5.200.000 evra i da je on ubedljivo najbolje pojačanje Đalorosih ako gledamo odnos cena-učinak.

CORRIERE DELLO SPORT



“Di Frančeskove tajne”, piše Korijere da je trener Rome otkazao trening na Enfild Roudu pred meč sa Liverpulom u LŠ kako bi do kraja držao u tajnosti formaciju i svoje zamisli kako da se suprotstavi Klopovoj mašineriji. “Roma se sutra zagreva za LŠ u Ferari. Predviđene su različite formacijske postave i karte će biti pokrivene sve do početka meča sa Liverpulom: u Englesku se polazi tek u ponedeljak popodne”, stoji u podnaslovu. Na unutrašnjim stranama Korijere predviđa da će protiv Spala DI Frančesko igrati u formaciji 4-3-3 sa Brunom Perešom u odbrani i Patrikom Šikom na Džekovom mestu u napadu. Protiv Redsa bi trebalo da vidimo isti tim koji je pobedio Barselonu u Rimu, s tim što bi na mestu Šika igrao Under.

“Lacijov zid”, piše rimski dnevnik da je klub veoma razočaran zbog sudijskih grešaka na svoj račun ali da poziva navijače da se “stisnu” uz tim:”Navijači, budimo mirni i koncentrisani”. Na unutrašnjim stranama se kaže da Luis Alberto i Murđa neće moći da igraju protiv Sampa zbog kartona, Parolo i Lulić nisu potpuno fit a Strakoša će uprkos povredi, stegnuti zube i stati na gol protiv Sampdorije.

Korijere se hvali na prvoj strani da je pogodio da će šef arbitara Marčelo Niki poslati Đanluku Rokija da sudi najvažniji meč Serije A Juve – Napoli. Zajedno sa Rokijem biće svi arbitri koji će suditi mečeve na sledećem Mundijalu u Rusiji. Na unutrašnjim stranama Korijere piše da bi Dibala mogao da završi na klupi i na njegovom mestu bi trebalo da igra Mandžukić. S druge strane se ostavljaju otvorena vrata da Mauricio Sari iznenadi sve i promeni formacijsku postavu iz standardne 4-3-3 u 4-2-3-1 sa Milikom jedinim centarforom.

U dnu naslovnice, Korijere lansira malu fudbalsku bombu:” Iznenađenje Inter bi mogao da kupi Kovačića”. Pored Hrvata koji je u Real otišao upravo iz Apijano Đentilea se kaže da bi u Inter mogli da stignu Verdi i Vilijam Karvaljo.

TUTTOSPORT

“Igrajte po Maksu” ili “Igrajte maksimalno”, dvosmisleni je naslov Tutosporta pred meč Juvea sa Napolijem koji ima miris skudeta budući da Bjankoneri imaju četiri boda prednosti pet utakmica pre kraja prvenstva. “Ulog je skudeto u meču Juve – Napoli u nedelju. Bjankoneri bi mogli da budu zavedeni idejom da čuvaju prednost od 4 boda i da se zadovolje remijem ali kalendar u poslednje četiri kola je takav da sugeriše pobedu po svaku cenu protiv Napolija. Veliki izazov Duglas Kosta- Insinje, povratak Pjanića, nedoumice oko Dibale i na horizontu sledećeg prelaznog roka se pojavio Pogba”, kondenzuje u podnaslovu seriju detalja torinski dnevnik. Naime, podseća se da Juve mora da igra u Milanu protiv Intera i u Rimu protiv Rome, tako da četiri boda nisu dovoljna prednost za miran san Bjankonera. Istovremeno se podvlači da su Kosta i Insinje dva igrača u najboljoj formi u redovima prva dva tima Serije A. Najavljuje se oporavak Pjanića za meč sa Napolijem i nedoumice oko uloge koju će imati Dibala. Na kraju Tutosport pušta u etar priču da bi Pol Pogba mogao da se vrati u Juventus.

“Zakačeni za Ederu”, piše Tutosport ispod zaglavlja da se trener Torina Valter Macari uzda u mladog Italijana da bi mogao da pomogne Torinu da ostane u trci za jedno mesto u Ligi Evrope na meču sa Atalantom u Bergamu. List izveštava i da tenzija raste i u Bergamu poštoi Atalanta želi da ponovi iskustvo iz ove sezone kada su bili jedno od prijatnijih iznenađenja Lige Evrope.

“Inter se sprema za budućnost. Sve je spremno za dovođenje Barele”, piše Tutosport da bi Nerazuri mogli da dovedu tokom leta talentovanog igrača Kaljarija.

Piše: Željko Pantelić