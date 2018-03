(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Povratak Napolija u trku za "skudeto" i najbolje izdanje Intera u ovoj sezoni su glavne priče u italijanskim sportskim medijima. Veliki prostor dobijaju i pobeda Rome nad Krotoneom kao i Milana nad Kjevom dok novine analiziraju zašto je Juve napravio kiks u Ferari protiv Spala. Tutosport donosi i priču o našem Ademu Ljajiću koji je konačno dobio priliku u Torinu pod Macarijevom komandnom palicom. U svom stilu Ljajić je prvo asistriao Belotiju za gol, a onda napravio gest zbog kojeg ga verovatno nećemo više videti u dresu Torina, barem dok je Macari na klupi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

“Bolje Ikardi nego nikad”, dočekuje naslov čitaoce današnje Gazete zajedno sa fotomontažom Ikardija kako pokazuje dres Intera sa brojem postignutih golova u Seriji A. “Samp pregažen: četiri gola Maurita (103 u Seriji A). Spaleti: Isprovocirao sam ih i oni su regovali”, prenosi u podnaslovu Gazeta izjavu Interovog trenera kojom potvrđuje da su njegove kritike izrečene prethodnih dana na račun fudbalera Nerazura proizvele željene efekte. Na unutrašnjim stranama se kaže da je Inter odigrao utakmicu na visokom nivou i da je tako obezbedio pobedu u gostima koja je nedostajala gotovo četiri meseca. Gazeta ističe da je ključ Interovog preporoda u novom veznom redu koji čini Galjardini-Brozović- Rafinja. U analizi milanskog dnevnika pod naslovom “ Pronađen zaboravljeni kvalitet” se zapaža da su najkvalitetniji igrači Nerazura konačno izašli iz zimskog sna i da ako nastave da igraju, kao protiv Napolija i Sampdorije, Liga šampiona će biti osigurana.

“Andre Silva bravo bis”, ističe se činjenica da je Portugalac posle Đenove doneo Milanu i protiv Kjeva tri boda postigavši odlučujući gol za 3:2. U tekstu o pobedi Rosonera se još kaže da je ovo bila peta uzastopna pobeda Gatuzovih momaka i da će posle pauze zbog obaveza reprezentacija, u samo četiri dana, odlučivati o svojoj sudbini. Naime, Rosoneri će za manje od dve nedelje igrati protiv Juventusa u Torinu, a zatim derbi sa Interom 4. aprila. Generalni direktor Milana Fasone se žalio što je Inter insistirao na primeni pravilnika Zajednice prvoligaša Serije A i nije pristao da se derbi nadoknadi 25. aprila, kada se obeležava Dan oslobođenja i neradni je dan.

“Napoli na -2”, aludira ispod zaglavlja Gazeta da je tim iz Napulja s pobedom nad Đenovom od 1:0 ponovo u igri za "skudeto" i gospodar svoje sudbine, budući da nas do kraja prvenstva očekuje direktni sudar Juve - Napoli u Torinu i po svoj prilici on će odlučiti ko će se okititi titulom prvaka Italije. Na unutrašnjim stranama se prenosi i izjava Mauricija Sarija u kojoj insinuira da Juve i dalje ima moć van fudbalskog terena koja je determinantna za konačan ishod šampionata. “Da ja odlučujem, ja bih već bio u centru moći s namerom da uspostavim novi odnos snaga. Ali svi znate da to nije ni jednostavno ni lako izvodljivo”, rekao je Napolijev trener.

Gazeta je proglasila našeg Aleksandra Kolarova za najboljeg igrača meča Krotone – Roma koji su Đalorosi dobili sa 2:0. “ Dodatni napadač, stalno udvaja u napadu i poklanja nebrojeni broj lopti napadačima Rome u šesnaestercu sa njegovom uobičajeno kvalitetnom levicom”, opravdala je Gazeta sedmicu koju je dala srpskom reprezentativcu koji je upisao još jednu asistenciju. Gol El Šaravija, s kojim je Roma načela Kalabreze, u dobroj meri je zasluga Kolarova.

CORRIERE DELLO SPORT

“Sve više Roma”, slavi pobedu Đalorosih u Krotoneu Korijere uz fotografiju Džeka i Najngolana kako proslavljaju drugi gol Belgijanca kojim je postavljen konačan rezultat. U nadnaslovu se kaže da je posle podviga u Evropi, tim Di Frančeska blindirao treće mesto na tabeli i to golovima Faraona (El Šaravija) i Nindže (Nanjngolana).

U redakcijskom komentaru pod naslovom “Ako Euzebio pogađa i ko će da zatrese mrežu…” hvali se hrabrost i pronicljivost Di Frančeska koji je sve iznenadio veoma velikim promena u timu (čak šestorica standardnih startera nije bila na terenu protiv Krotonea na početku utakmice). Takođe, Di Frančesko nije samo pogodio izmene u svom timu već je pre utakmice “prorekao” ko će postići golove za Romu na Šidi u Krotoneu. El Šaravi i Najngolan ga nisu izdali i doprineli su da se “proročanstvo” Di Frančeska obistini.

“Lacio na ulicama”, naslov je ispod zaglavlja rimskog dnevnika kojim se signalizira na protest navijača Nebeskoplavih, pre meča sa Bolonjom na Olimpiku, ispred sedišta FS Italije u Rimu. “Hiljadu tifoza demonstriralo protiv arbitara ispred FS Italije. Posle je stigao gorak remi sa Bolonjom: Lacio uskraćen za još jedan penal nad Felipeom Andersonom”, podvlači list da je i sinoć Lacio bio oštećen zbog odluke glavnog arbitra da ne konsultuje VAR. Ipak, na unutrašnjim stranama, Korijere konstatuje da je evidentno da Lacijeva mašinerija škripi i da ne funkcioniše kao u prvom delu sezone i da su pojedini igrači previše nervozni na terenu.

“Napoli sanja sa Albiolom i približio se na -2”, i Korijere stavlja u prvi plan da je trka za skudeto ponovo otvorena i da Alegri i Sari već misle na direktan okršaj u Torinu Juve- Napoli koji je zakazan za 22. april.

TUTTOSPORT

“Probudite se”, direktan je apel torinskog dnevnika upućen Aleks Sandru i Mariju Mandžukiću. Tutosport je individualizovao u brazilskom beku i hrvatskom napadaču dvojicu odgovornih za kiks Bjankonera u Ferari protiv Spala. List analizira razloge pada forme dvojice fudbalera koji čine “desnu pokretnu traku” Juvea: Brazilac je u teškoćama od početka sezone, Hrvat nije u formi u poslednjih nekoliko nedelja. Za obojicu, Tutosport, tvrdi da se radi o glavi, odnosno o psihološkom padu dvojice fudbalera. Na unutrašnjim stranama se vodi rat protiv “lažnih vesti” koje destabilizuju Juventus, počev od insinuiranja da se drugi timovi “sklanjaju” kada igraju protiv Bjankonera, da igraju sa rezervama protiv Stare dame ili da imaju igrače koji su na pozajmici iz Juvea i zato dozvoljavaju šampionu Italije da lako stigne do tri boda. Takođe se objavljuje priča da Đorđo Kjelini nije samo primoran da otkaže, zbog povrede, poziv pod nacionalnu zastavu već ozbiljno rizikuje da preskoči i utakmice sa Real Madridom u LŠ.

“Ponižen i izviždan. U Torinu koji prolazi kroz duboku krizu niko nije nevin”, oštra je presuda ispod zaglavlja Tutosporta posle još jednog neuspeha Granata u prvenstvu. Na unutrašnjim stranama se opisuje i gest Adema Ljajića, koji je bio najbolji u redovima Torina (dobio je 6,5) iako je odigrao manje od 20 minuta. Naš fudbaler je posle gola Belotija koji je praktično sam spakovao, napravio gest prema klupi Torina s namerom da “ućutka” nekoga. Iako nije direktno bio uperen prema Macariju, jasno je da je trener Tora bio meta Ljajićevog poteza.

“Ikardi oborio Samp: četiri gola za probijanje čarobne granice od 100 golova”, ističe Tutosport da je kapiten Intera ušao u elitni klub fudbalera koji mogu da se pohvale da su postigli više od 100 golova u Seriji A. Pritom, Ikardiju je tek 25 godina i ako ostane u dresu Nerazura lako bi mogao da probije i drugu granicu od 200 golova.

“Kutrone-Silva, Ringjo izvrnuo Kjevo i raširio krila u prvenstvu”, aludira list da je sa tri boda protiv Kjeva Milan u trci za mesta koja vode u Ligu šampiona.

Na kraju, Tutosport ostavlja prostor i za odličan nastup Atalante i Josipa Iličića protiv Verone. ”Šou Iličića, Verona sravnjena sa zemljom, u Bergamu se vratila želja za Evropom”, dirketna je asocijacija da Gasperini i njegovi izabranici mogu da stignu do sedmog mesta koje garantuje učešće u Ligi Evrope pošto finale Kupa Italije igraju Milan i Juventus.

Piše: Željko Pantelić