(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Trijumf Juventusa u finalu Kupa Italije glavna je priča u svim sportskim medijima na Apeninskom poluostrvu. U prvom planu su trener Alegri koji je osvojio svoju četvrtu uzastopnu duplu krunu (novi rekord), dvostruki strelac Benatija, Bufon koji je prepustio Markiziju čast da podigne prvi pehar i Donaruma koji je tragičar jučerašnjeg finala. Od drugih priča najinteresantnija se odnosi na De Fraja čiji je ugovor depozitovan u Zajednici prvoligaša (Lega Calcio) od strane Intera i Holanđanin će biti u konfliktu interesa ako bude igrao poslednji meč Lacio - Inter. Gazeta posvećuje više od polovine strane našem Ademu Ljajiću za koga kaže da su ga preporodili Valter Macari (u psihološkom smislu) i Mladen Krstajić (pronašao mu pravo mesto u reprezentaciji).

LA GAZZETTA DELLO SPORT

“Juve Italije” naslov je Gazete uz fotografiju Bjankonera kako slave istorijski uspeh, četvrtu uzastopnu duplu krunu, posle trijumfa nada Milanom 4:0. “Na Olimpiku Rosoneri su se držali dobro jedan sat a onda su dve kardinalne greške Donarume otvorile autoput za novi uspeh Bjankonera”, sublimira u jednoj rečenici događaje u finalu Kupa Italije milanski sportski dnevnik.

“Benatija protagoinsta, Bufon pustio Markizija da podigne trofej. Alegri ima u džepu rekord duplih kruna”, podseća se da je da Marokanac postigao dva gola, da je Bufon ostavio svom zemeniku čast da prvi podigne trofej a da je Alegri osvojio svoju četvrtu duplu krunu.

“Maksova peta, Điđove ruke”, naslov je komentara u kojem se tvrdi da je Alegri pokazao da njegova fudbalska filozofija funkcioniše a da je Donaruma doživeo prvi veliki debakl u svojoj karijeri.

Na unutrašnjim stranama Gazeta piše da je Inter depozitovao petogodišnji ugovor sa Stefanom De Frajom koji Holanđaninu garantuje godišnju zaradu od 4.200.000 evra plus bonusi i na taj način izvršio psihološki pritisak i na fudbalera i na trenera Lacija Simonea Inzagija. Naime, u Rimu su se već podelili žestoko na one koji smatraju da De Fraj treba da igra protiv Intera i one koji bi da mu se zahvale pre vremena. De Fraj se nalazi u veoma neprijatnom konfliktu interesa i kako god da odigra utakmicu Lacio -Inter naći će se na stubu srama. Zato mnogi predviđaju da on, iz ovog ili onog razloga, neće biti među igračima koji će istrčati na teren protiv Nerarzura.

“Roma projektuje Kjezu (crkvu) u centru sela i ne odustaje od Verdija”, napravila je Gazeta gru reči ( upotrebljavajući prezime Kjeze (crkva) i francusku metaforu za stavljanje stvari na svoje mesto “crkva u centru sela”) za naslov priče u kojoj otkriva scenario kako bi Federiko Kjeza mogao da stigne u Trigoriju. Sa dolaskom Kjeze čiji bi dolazak koštao između 40 i 50 miliona evra Romu bi najverovatnije napustili Peroti ili El Šaravi. Istovremeno se tvrdi da je Roma i pored prednosti Napolija i dalje zainteresovana za Verdija iz Bolonje.

“Ljajić sa nizom dobrih utakmica se nametnuo Torinu i zaslužio Mundijal u Rusiji”, naslov je teksta u kojem se kaže da je na poslednjih osam utakmica srpski fudbaler osvojio poverenje Macarija i selektora Srbije Krstajića. “Utakmica protiv Kaljarija 31. marta je bila prekretnica. Ona je bila plod kombinovanog rada dvojice trenera. Valter (Macari) je uspeo da ubedi Ljajića da ne solira više a selektor (Krstajić) mu je pronašao odgovarajuću ulogu u nacionalnoj selekciji”. Ljajić je zahvaljujući briljantnom završetku sezone ostvario sasvim solidan statistički skor: 6 golova,10 asistencija i zdovoljavajuća srednja ocena od 6,3.

CORRIERE DELLO SPORT

“Sve je njegovo”, aludira rimski dnevnik da je Juve i ove godine na domaćoj sceni osvojio duplu krunu. “Nezasiti Juve osvojio četvri uzastopni Kup Italije i u nedelju će i formalno osvojiti duplu krunu. Milan pregažen, Donaruma napravio dve kardinalne greške”, stoji u nadnaslovu.

“Bufonove čarolije i Juveova lekcija”, veze pohvale Korijere u redakcijskom komentaru na račun još jednog uspeha Bjankonera. U tekstu se ističe da je Bufon i sa svojih 40 godina bio odlučujući na terenu i pokazao da je veliki čovek na dodeli pehara Kupa Italije kada je prepustio privilegiju svom zameniku Markiziju da podigne prvi pehar.

“Roma, pet pojačanja za veliki kvalitativni skok”, objavljuje imena igrača koji se nalaze u beležnici sportskog direktora Monćija. Pored Taliske i Ćorića, tu su i Kristante, Verdi i Kaderžabek. List piše i da je osovina Roma – Mino Rajola sve čvršća i da bi kontroverzni menadžer mogao da plasira nekoliko svojih fudbalera koje drži pod kontrolom. Radi se o sinu Patrika Klajverta, Bonaventuri i Mariju Baloteliju. U Romi su vrlo zahvalni Rajoli zbog uloge oko produžetka ugovora sa Lukom Pelegrinijem i doprinos oko “peglanja” odnosa sa Manolasom.

“Lacio zaslužuje Ligu šampiona”, prenosi Korijere reči predsednika Lacija Lotita povodom njegovog 61. rođendana. Prvi čovek Nebeskoplavih je podsetio na sudijske greške na štetu Lacija i da bi njegov tim, da tih previda arbitara nije bilo, već imao osigurano učešće u Ligi šampiona. Ipak, pozivajući se na svoju hrišćansku veru, Lotito je izrazio svoje hrišćansko uverenje da se dobro vraća dobrim i da će se njegov tim posle 10 godina vratiti u Ligu šampiona.

TUTTOSPORT

“Juve kup”, ukazuje u svom vodećem naslovu Tutosport da su Bjankoneri četvrti put u nizu osvojili Kup Italije i da je on, praktično, postao Juveov kup. U podnaslovu se kaže da je Juve prosto demolirao Milan u drugom poluvremenu, priznajući da je tom doprineo i golman Rosonera Donaruma. List dodaje da je prvo poluvreme bilo uravnoteženo a da su onda Rosoneri u poslednjih pola sata meča doživeli krah. Ističe se da je Benatija postigao dva gola i da je Bufon ostavio Markiziju zadatak da podigne trofej Kupa Italije.

“Alegri Mr. Dupla kruna”, uvodi torinski dnevnik s tim naslovom priču da je Maks posle jučerašnjeg trijumfa još bliži ostanku na klupi Bjankonera uprkos sve jačim sirenama koje dolaze iz inostranstva.

U redakcijskom komentaru pod naslovom “Benatijina osveta” se napominje da je Marokanac odgovorio na najbolji mogući način na kritike koje su pljuštale na njegov račun posle mečeva sa Real Madridom i Napolijem na kojima su njegove greške presudno uticale na negativne ishode po Staru damu. Došlo se do toga da se piše da će Benatija biti stavljen na transfer listu.

“Toro: ideja Gabijadini sve prisutnija”, izveštava list da su rukovodioci Torina sve zagrejaniji da vrate u Italiju napadača iz Sautemptona koji je pre dva dana spasao Svece od ispadanja.

Piše: Željko Pantelić