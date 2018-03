(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Na naslovnim stranama italijanske sportske štampe u prvom planu je Juveov dolazak na čelo tabele, dok se u sportskoj čaršiji najviše priča o novom Sarijevom prostakluku i velikom moralnom padu novinara koji prate Napoli. Ne zna se šta je ogavnije, to što je Sari pokazao svoju mizoginu stranu ličnosti i prostački rečnik ili što su novinari umesto da zaštite svoju koleginicu i očitaju bukvicu neotesanom treneru, aplaudirali njegovom vulgarnom odgovoru. Naime, na apsolutno primereno pitanje da li je Napoli, remijem protiv Intera, kompromitovao svoje šanse za skudeto, Sari je odgovorio: ”Da nisi žensko i da nisi slatka poslao bih te u tri lepe…”. Umesto da novinari oteraju u tri lepe Sarija, oni su mu aplaudirali.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

“Juve prestiže i kome se zahvaljuje? Interu”, fotografiše svojim naslovom Gazeta ono što se dogodilo juče na terenima Serije A. U nadnaslovu se precizira da je Dibala oborio Udineze, a da je Spaleti zaustavio Napoli. “Dva Paulova gola vrede prvo mesto na tebali i jedan bod prednosti uz utakmicu manje protiv Atalante koju će nadoknaditi u sredu”, stoji u prvom delu podnaslova. U drugom pasusu se kaže da su Nerazuri stavili u kavez Sarijev Napoli i da su mogli da čak i da pobede da je udarac glavom Škrinjara završio u mreži umesto na stativi. “Spaleti: nedostaje nam kvalitet, ali smo drčni”, citira Gazeta izjavu trenera Intera koji je dodao da će navijači Nerazura morati da sačekaju sledeću sezonu da bi videli rezultate njegovog rada kada je dopadljivost i efikasnost igre u pitanju.

Na unutrašnjim stranama Gazete prenosi i sramnu epizodu čiji je akter bio trener Napolija Mauricio Sari, ali još više novinari koji su bili prisutni na konferenciji za medije. Sari je inače poznat po svojim vulgarnim i neprimerenim izjavama ali je mnogo veći skandal što su novinari aplaudirali njegovoj ženomrzačkoj izjavi i ponižavanju koleginice. Na pitanje novinarke da li je remijem protiv Intera Napoli kompromitovao svoje šanse za skudeto, Sari je odgovorio: “Da nisi žensko i da nisi slatka poslao bih te u tri lepe…”. Sari se nije zaustavio na tačkicama nego je dovršio svoju mizoginu rečenicu. Međutim, ono što je još više skandalozno od Sarijevog nevaspitanja i neotesanosti je reakcija takozvanih novinara koji su na tu neprimerenu izjavu aplaudirali i propratili je smehom pokazujući koliko su mizerni.

“Mađioničar Silva. Milan blizu zone Lige šampiona”, naslov je posvećen pobedi Rosonera nad Đenovom u poslednjoj sekundi meča na Marasiju zahvaljujući golu Andre Silve.

U redakcijskom komentaru pod naslovom “Dibalin šou, Ringiova težina i Sarijevo more” se ističe supremacija Juventusa koja se ogleda kroz kvalitet njegovih najboljih igrača, mentalitet koji je Gatuzo uspeo da utisne u tim Milana i Sarijevi limiti kako na terenu tako i van njega.

“De Ron pobedio Bolonju, Krotoneov poker protiv Sampa”, zbirni je naslov povodom pobeda Atalante koja je u trci za Ligu Evrope i Krotonea koji se bori za opstanak.

U dnu strane Gazeta posvećuje nasov Ćiru Imobileu koji je postigao jedan do najspektakularnijih golova u istoriji Serije A. “Imobilčina, gol petom za Zlatnu kopačku”, aludira list da je golgeter Nebeskoplavih u trci za jedno od najprestižnijih fudbalskih priznanja pošto je već stigao do kvote 24 gola a još ima 10 kola do kraja prvenstva.

“Suze, tišina, jeza. Na stadionu u ljubičastom igralo se samo za Astorija”, svedoči Gazeta o prvom meču na stadionu Artemio Franki posle tragične smrti kapitane Fiorentine prošle nedelje.

CORRIERE DELLO SPORT

“E sada je dosta!”, poručuje rimski dnevnik na naslovnici da je postala nepodnošljiva serija sudijskih grešaka na štetu Lacija koja se obogatila novom epizodom, odnosno nedosuđenim penalom nad Imobileom. “Još jedan očigledni penal nije dosuđen a VAR nije konsultovan”, oštrica kritike na račun arbitara je uperana na činjenicu da ni Gvida kao ni Banti ili Đakomeli nisu hteli da provere uz pomoć tehnologije da li je njihova odluka bila ispravna. “Inzagi: Lacio oštećen”, prenosi Korijere optužbu trenera Nebeskoplavih koji je dodao da nije želeo da se žali na penal nedosuđen protiv Juvea da ne bi dao alibi svojim igračima, ali da se protiv Kaljarija čaša strpljenja prelila.

U redakcijskom tekstu pod naslovom “Previše nepravdi, Lacio zaslužuje respekt” se podvlači da je rimski klub bio često penalizovan u ovoj sezoni i da klub sa njegovom tradicijom zaslužuje poštovanje svih, uključujući i sudija.

“Juve na čelu tabele”, i Korijere stavlja u prvi plan “preticanje” na vrhu tabele koje je po mnogim odlučujuće za finalni ishod trke i da je sada za Bjankonere otvoren autoput ka sedmom uzastopnom skudetu.

“Roma sprema preokret, evo ključeva za vrata pobede nad Šahtjorom”, priprema list atmosferu za revanš meč osmine finala LŠ. “Di Frančesko odredio već tim koji će igrati u formaciji 4-3-3. To je tim koji je pobedio Napoli sa Perotijem i Underom na krilnim pozicijama. Od večeras tim je u karantinu”, stoji u podnaslovu. Na unutrašnjim stranama se dodaje da bi sa plasmanom u četvrtfinale Roma obezbedila najmanje 60 miliona evra od učešća u ovosezonskoj LŠ.

Ispod zaglavlja Korijere je ostavilo prostor za meč Fiorentine protiv Beneventa. “Uvek sa nama”, poruka čitave Firence je u naslovu lista kojom sa iskazuje poštovanje prema Astoriju.

TUTTOSPORT

“Preticanje na kvadrat”, naslov je preko cele strane torinskog dnevnika uz fotografiju junaka pobede nad Udinezeom Paulom Dibalom koji je postigao oba pogotka za Bjankonere. “Dibala nokautirao Udineze sa sjajna dva gola a Spaleti zaustavio Sarija: Juve pretekao Napoli i ima bod prednosti. U sredu se igra zaostali meč sa Atalantom, odložen zbog snega pre nekoliko nedelja. Prednost Bjankonera u odnosu na Napoli može da skoči na četiri boda”, konstatuje Tutosport.

“Ovo je Dibala! I pred njim se sad svi tresu”, trijumfalni je naslov Tutosport koji je bi vrlo blag prema Argentincu čak i kada je pružao očajne partije insistirajući da će Paulo, pre ili kasnije, biti onaj stari. U samo osam dana Dibala je obezbedio pobedu Juveu nad Lacijom, Totenhemom i Udinezeom sa svoja četiri gola.

“Manje filozofije i više konkretnosti”, veze pohvale u redakcijskom uvodniku list povodom rezultatskih uspeha i stila igre Juvea. U suštini, Juve ne igra najlepši fudbal na svetu, ali je retko ko tako ubitačan i konkretan na terenu kao Bjankoneri.

U dnu strane Tutosport najavljuje da vlasnik Torina Urbano Kairo sprema prodaju kluba: ”Profiti i pozitivan bilans su razlozi zašto bi Kairo mogao da proda klub”. U podnaslovu i u tekstu na unutrašnjim stranama se objašnjava da je sa pozitivnim skorom kupoprodaje fudbalera, saniranjem dugova i parkom fudbalera na raspolaganju, Kairo u poziciji da proda Torino i profitira od tog posla. “Od 2013. godišnji bilansi kluba su u plusu i donose zaradu. Ako bi prodao Belotija za veliku cifru Kairo bi ostvario bingo”, tvrdi Tutosport.

Piše: Željko Pantelić