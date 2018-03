(OD DOPISNIKA MOZZART SPORTA IZ RIMA)

Gazeta donosi danas veoma lepu priču o prijateljstvu Aleksandra Kolarova i Edina Džeka koristeći metaforu mosta na Drini u Višegradu. O kapitenu Srbije piše i Korijere koje je izvuklo statistički podatak da nijedan defanzivac u Seriji A nije proizveo toliko golova, što kroz asistencije što kroz zatresanje mreža. Takođe je veliki prostor dobio i povratak MIlinkovića Savića u Rim zbog povrede. Od ostalih vesti u prvom planu su izjave Mina Rajole koje su zapalile sijaset polemika u medijskm prostoru. Tutosport piše da će Kjelini sigurno biti na terenu protiv Real Madrida, Korijere da je Roma spremila 35.000.000 evra za Kristantea a Gazeta da Salah sada vredi 163.000.000 evra.

LA GAZZETTA DELLO SPORT





“Italijansko proleće“ ili „Italijanski podmladak“ mogao bi na dva načina da se prevede vodeći naslov Gazete budući da Italijani koriste reč „primavera“(proleće) za kolokvijalni naziv za omladinski pogon klubova ili reprezentacije. Italijansko fudbalsko proleće čine Kutrone, Kjeza i Donaruma koji su pozvani u nacionalnu selekciju za prijateljske utakmice sa Argetninom i Engleskom. Iza njih su Barela, Ken i Meret, Pelgri, Mandragora, Lokateli, Romanja , Kalabrija...

U redakcijskom komentaru pod naslovom „ Bez zavaravanja, put je još uvek dugačak“ se ističe da Italija ima fudbalski potencijal među mladim fudbalerima ali da još uvek nije na nivou najjačkih rivala.

Prostor na prvoj strani je dobio i Mino Rajola koji je „raspalio“ po svima, od FS Italije do Milana:“Baloteli ostao kući? Di Bjađo je čovek bez karaktera. FS Italije se smučio svima“. Rajola se obrušio na Di Bjađa eksplicitno podsećajući da on nije ostvario nikakve rezultate kao trener a implicitno je optužio i tzv. senatore u sastavu Azura da ne dozvoljavaju povratak Balotelija i priliku mlađima da se dokažu. Tu je Rajola posebno mislio na Bufona, insinuirajući da golman Juvea želi da produži karijeru za još dve godine, odnosno do Evropskog prvenstva.

Ispod zaglavlja Gazeta konfrontira dva takmaca za skudeto: Juve i Napoli.

„Juve, nove muke za Alegrija. Aleks Sandro pod znakom pitanja za Real“, naslov je teksta u kojem se kaže da su taman stigli rezultati pregleda za Kjelinija koji su demantovali težu povredu kada je iz tabora Brazila doputovala vest da se bek Juvea povredio i da će morati da pauzira najmanje dve nedelje, a možda i više. Gazeta piše još da će Kjelini, iz predostrožnosti pošto je Benatija suspendovan na jedan meč ne igranja zbog parnih kartona, preskočiti meč u prvenstvu sa Milanom. List prenosi i izjavu Matuidija koji je poredio stil rada u Vinovu i Parizu:“Ma kakavu PSŽ, u Juvetu tek shvatiš šta znači raditi zaista“.

„Lepa godišnja doba su Sarijeva specijalnost. Ako se ponovi, osvojiće skudeto“, iznosi milanski dnevnik statistiku koja povrđuje da Sarijevi timovi u proleće, kada vreme postane lepše i tereni za igru idealni, njegovi timovi postižu najbolje rezultate.

„Salah, nezaustavljivi rast: vredi više od 163 miliona!“, piše Gazeta da je cena Egipćanina koji je pre pola godine prešao iz Rome u Liverpul za 42.000.000 evra, učetvorostručena.

Na unutrašnjim stranama Gazeta donosi i toplu ljudsku priču o prijateljsvu Aleksandra Kolarova i Edina Džeka. “ Džeko i Kolarov, na Rimu ćuprija koja pobeđuje“, aludira se u naslovu na najpoznatije književno delo Ive Andrića „Na Drini ćuprija“. Gazete piše da je Amra Džeko pozvala na žurku-iznenađenje za svog supruga samo Aleksandra od fudbalera Rome. I da je na toj žurci osim Bošnjaka, Srba bilo i Hrvata i da je to česta slika u inostranstvu da se ljudi iz bivših jugoslovenskih republika druže kao da su i dalje svi iz jedne zemlje. List navodi da prijateljstvo Džeka i Kolarova datira još iz vremena kada su nosili dres Mančester Sitija i da ono prevazilazi dobre kolegijalne odnose dvojice klupskih saigrača. Štaviše, Kolarov budući da je njegova porodica ostala u Engelskoj, veliki deo vremena provodi u Džekovoj kući. Prijateljstvo kapitena BiH i Srbije se odražav i na terenu, ističe Gazeta, navodeći da niko ne dodaje toliko lopti Edinu koliko Aleksandar. U ovoj sezoni je čak 96 puta Kolarov, na ovaj ili onaj, način pronašao Džeka na terenu. Na kraju teksta se zaključuje da su Džeko i Kolarov primer da se zajedno može rešiti i prevazići svaki problem i da su njih dvojica uzdanice i primer kako može da se pobedi Barselona. „ Zajedno se sve može. Na kraju krajeva, tako je i ćuprija u Višegradu napravljena“, završave se tekst Gazete.

CORRIERE DELLO SPORT

„Prvo veliko pojačanje“naslov je ispod fotografije Brajana Kristantea. Rimski dnevnik tvrdi da je Roma spremila 35.000.000 evra za vezistu Atalante iz Bergama i da je novopečeni reprezentativac Italije već rekao da Đalorosima. Na unutrašnjim strnama se slavodobitno zaključuje da je Roma uspela da pobedi konkurenciju Juventusa u trci za naklonost 23-ogodišnjeg igrača.

Korijere objavljuje i intervju sa bratom golmana Rome Alisonom koji je u centru pažnje zbog navodne ponude Real Madrida od 60.000.000 evra. „Uzdajte se u mog brata. Alison neće izdati Romu“, rekao je Murijel Beker, rođeni brat čuvara mreže Rome. On je u razgovoru istakao da je njegov brat veoma zahvalan Romi što mu je omogućila priliku da se dokaže na velikoj fudbalskoj sceni i da će do kraja biti korektan prema klubu.

Ipak, Korijere je već počeo da piše o potencijalnim naslednicima Alisona na golu Rome. Reč je o Perinu, Navasu i Zomeru.

I Korijere danas posvećuje jendu stranu kapitenu Srbije Aleksandru Kolarovu:“Treba neka asistencija? Tu je Kolarov“. Motiv je tabela najboljih asistenata među defanzivnim fudbalerima u Seriji A. Na toj listi je prvi bek Rome sa 6 asistencija a iza njega su Aleks Sandro iz Juvea i Toloi iz Atalante sa po četiri. Na šest asistencija u Seriji A treba dodati i dodavanja krunisana golovima u Ligi šampiona. „Kolarov je ubedljivo najbolje pojačanje u Seriji a ove sezone. Koštao je samo 5.000.000 evra, igrao je praktično sve utakmice, postižući golove i deleći asistencije svojom levicom kao da je napadač. On je dodatna vrednost Rome koju imaju samo retki klubovi u Evropi“, piše Korijere.

„Lacio, u pravu si“ opravdavaju bivši arbitri reakcije Nebeskoplavih na nepravde koje su doživeli u ovom prvenstvu zbog neadekvatnog korišćenja ili ne korišćenja VAR. Svoja stučna mišljenja su dali Gracijano Čezari, Ticijano Pjeri, Andrea De Marko i Luka Mareli.

Na unutrašnjim stranama Korijere piše da će se Milinković-Savić vratiti danas u Formelo i da se Simone Inzagi nada da će naš fudbaler biti spreman za nastavak prvenstva protiv Beneventa.

TUTTOSPORT

„Ja ću biti na terenu“, poručio je Đorđo Kjelini posle glasina da bi zbog povrede mogao da preskoči veliki dvoboj sa Real Madridom u Ligi Šampiona. U nadnaslovu se kaže da je povreda mišića Kjelinija mnogo lakše prirode nego što se pomislilo u prvom momentu i da će biti na raspolaganju Maksu Alegriju za meč sa Blankosima. „Ronaldo je upozoren“, aludira list na činjenicu da je samo Juve u poslednje tri sezone uspeo da izbaci iz LŠ Real Madrid.

List objavljuje i intervju sa Đovanijom Trapatonijem koji tvrdi da je Maks Alegri najbolje rešenje za Juve:“Alegri bi se veoma svideo advokatu Anjeliju“. Najtrofejniji italijanski stručnjak kaže da Napoli ima iza sebe ceo grad ali da će Juve ipak osvojiti skudeto, između ostalog i zato što ima Iguaina.

„Toro, potreban je projekat da bi se zadržala četiri asa“, alarmira Tutosport navijače Granata da izvrše pritisak na predsednika Kaira kako bi zadržao kostur tima koji čine golman Sirigu, štoper N’Kulu, krilo Jago Falke i centarfor Beloti.

Torinski dnevnik prenosi i stav bivšeg fudbalera Milana a sada menadžera Luke Antoninija da je Inter napravio veliki posao kada je kaparisao mladog reprezentativca Argentine Martineza:“Bravo Inter, Lautaro je fenomen i sa Ikardijem će činiti ubitačan tandem“.

Piše: Željko Pantelić