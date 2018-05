Italijanska sportska štampa

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Maks Alegri, Stefan De Fraj i Aurelio De Laurentis su glavni protagonisti u italijanskoj sportskoj štampi. O Alegriju sipaju hvalospeve svi dnevnici i pojedini predviđaju da bi mogao da nastavi karijeru u Londonu. Oko De Fraja se nastavlja polemika da li treba ili ne da igra meč protiv Intera dok je Aurelio De Laurentis napravio haos sa optužbom da su mu sudije skinule skudeto. Prostor je dobio i naš Sergej Milinković Savić koji je juče sa Dušanom Bastom i Adamom Marušićem bio u poseti jednoj rimskoj školi. Sergej je izazvao prave ovacije kada je rekao da je njegov idol Zlatan Ibrahimović, a aplauze je pobrao i Dušan Basta pošto je Gaskojn jedan od najomiljenijih igrača koji su nosili dres Lacija.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

“Lider maksimo”, veze pohvale Gazeta na račun stratega Juventus posle četvtrte uzastopne duple krune. “Promene za pobede: u četiri sezone Alegri je menjao sisteme igre, fudbalere, uloge, ideje. Ostavljao je najveće zvezde na klupi provocirajući pozitivne reakcije. Hrabri i odlučni izbori, i u Italiji, samo pobede. Iza novog skudeta se krije nova budućnost. Da, koja?”, aludira Gazeta da bi Alegri posle četiri trijumfalne godine u Vinovu mogao da promeni amijent. Alegri ima godišnju platu od 7.500.000 evra i malo je klubova koji mogu da izdvoje taj novac da bi ga angažovali, zato se njihov broj svodi na nekoliko i uglavnom su locirani u Engleskoj, preciznije, u Londonu.

“Spasite vojnika Điđa”, pozajmila je Gazeta naslov čuvenog filma sa Tomom Henksom da bi opisala komplikovanu situaciju koja se kreirala oko čuvara mreže Milana. “Neko optužuje Donarumu da misli samo na novac. Ovo je bila veoma teška sezona obeležena razlličitim greškama. Ipak, ostaje fudbalski potencijal koji treba zaštiti, ne samo zbog Milana već i zbog reprezentacije”, piše Gazeta.

“Slučaj De Fraj. Potpisao je De Fraj. Igraće u dresu Lacija u finalnom meču za Evropu?”, pita se Gazeta da li će holandski igrač istrčati na teren protiv svog budućeg kluba, Intera, u meču koji će odlučivati da li Nebeskoplavi ili Nerazuri igraju Ligu šampiona sledeće sezone. Milanski dnevnik dodaje da su navijači Lacija podeljeni, ali da je Inzagi čvrsto rešen da igra sa Holanđaninom i protiv Krotonea i protiv Intera.

Milanski sportski list prenosi i reči predsednika Napolija Aurelija De Laurentisa koji je juče apostrofirao Juventus kao klub koji zahvaljujući sudijskim greškama i previdima osvaja skudeta. “Dragi Sari, ne osvajaju se titule samo sa top fudbalerima. Nama je u ovom prvenstvu ukradeno osam bodova i ako završimo sa minus šest bodova zaostatk za Juveom to će značiti da su nam arbitri skinuli skudeto sa dresova”, ta rečenica je otvorila žestoke polemike u medijima i na društvenim mrežama deleći Italiju na pola. De Laurentis je takođe podsetio Mauricija Sarija da je Napoli i sa Valterom Macarijem stigao drugi na tabeli i to sa timom koji je koštao četiri puta manje od Sarijevog i sa platama fudbalera koje su iznosile trećinu današnjih primanja igrača Napolija.

Gazeta posvećuje i čitavu stranu Sergeju Milinkoviću Saviću koji je juče sa zemljacima Dušanom Bastom i Adamom Marušićem bio u poseti jednoj rimskoj školi. “Prvo Krotone pa zatim Inter. Lacio dva put ura i eto nam Lige šampiona”, izjava je Sergeja koju je Gazeta transformisala u naslov. “Spreman sam za poslednje dve utakmice koje su za nas od vitalnog značaja. Svi želimo da igramo Ligu šampiona i odlučni smo da pobedimo u Krotoneu a onda sve naše navijače čekamo na Olimpiku da zajedno proslavimo plasman u LŠ”, rekao je Milinković.

Na pitanje učenika ko mu je bio uzor Sergej je odgovorio Zlatan Ibrahimović i proizveo erupciju oduševljenja: “Nisam očekivao takvu reakciju na pomen Ibrahimovića. Puno ljudi kaže da svojom odlučnošću i razmišljanjem podsećam na Ibru, a meni se mnogo sviđa kako on igra“. Inače, Basta je rekao da se njemu dok je bio dečak sviđao Gaskojn, a Marušić je naveo Ronaldinja kao svog idola dok je bio u školskim klupama.

CORRIERE DELLO SPORT

“Zlatni Under”, otvara današnje izdanje Korijere sa pričom da su Čelsi i Atletiko Madrid spremni da stave na sto 30.000.000 evra za Turčina. “Roma ima nameru da blindira Undera sa značajnim povećanjem plate i istovremeno lansira napad na Laksalta”, stoji u podnaslovu. Na unutrašnjim stranama se kaže da Under ima jednu od najmanjih plata u Romi, ne stiže do milion evra, ali da mu je ugovor do 2022. godine. Ipak, list tvrdi da će Đalorosi povećati platu Turčinu pokazujući tako da vrednuju njegov učinak u prvoj sezoni u dresu Rome.

“Lacio ima poverenje. De Fraj igra protiv Intera”, tvrdi ispod zaglavlja Korijere da će Inzagi poslati na teren Holanđanina protiv Nerazura u odlučujućem meču za Ligu šampiona.

“Alegri na Olimpiku postaje mister Evropa”, naglašava Korijere da će na Olimpiku, najverovatnije, Alegri postati i formalno jedini trener koji je osvojio četiri uzastopne duple krune u najvažnijim prvenstvima na Starom kontinentu. List piše da će se protiv Rome vratiti među startere Gonzalo Iguain pošto je u finalu Kupa Italije ostao na klupi iz predostrožnosti jer je imao manje mišićne probleme.

U dnu strane Korijere interpretira, za razliku od drugih, De Laurentisove izjave kao signal da bi Sari mogao da ostane u Napulju: “Napred sa Sarijem”. List objavljuje i anketu među navijačima Napolija koji su se listom orpedelili za Sarija. “68 odsto navijača želi da Sari ostane u Napoliju”, naslov je istraživanja javnog mnjenja u kojem se dodaje da je kao alternativa Sariju najradije viđen Antonio Konte. Za trenera Čelsija se izjasnilo 36 odsto ispitanika, sledi Ančeloti sa 13, a sedam odsto za Đampaoloa, najverovatnijeg Sarijevog naslednika.

TUTTOSPORT

“Juve – Napoli bez kraja”, naslov je koji objedinjuje tekstove u kojima se, s jedne strane, traži da se poštuju trijumfi Juventusa, a s druge se citiraju izajve De Laurentisa koji je raspalio po Juveu insinuirajući da je Stara dama zahvaljujući sudijama uzela skudeto Napoliju. “De Laurentis napao arbitre: ukrali su nam osam bodova. Skudeto je naš, ali su nam ga oteli”, citira list reči Napolijevog gazde. “Od Bufona do Pjanića, Bjankoneri dižu glas: Dok drugi pričaju mi natapamo dres znojem. Poštujte naše uspehe”, poruka je Juventusovih igrača.

“Algrijevo ime nije Jov”, naslov je redakcijskog komentatora u kojem list staje iza trenera Juventusa koji se posle finala Kupa Italije posvađao sa nekoliko novinara među kojima i sa legendom italijanskog novinarstva Marijom Skončertijem. U komentaru se kaže da Alegri nije zaslužio da ga čak i u danu kada je osvojio četvrtu uzastopnu duplu krunu kritikuju i osporavaju njegove i Juventusove uspehe.

U drugom komentaru sa naslovom “Juve pobeđuje jer je jači od drugih” se kaže da je za one kojima nije na srcu Stara dama najveći problem to što Juve pobeđuje umesto da se pitaju zašto se to događa već sedam godina uzastopno.

Ispod zaglavlja stoji naslov posvećen portretu vlasniku Atalante iz pera najpoznatijeg novinara iz Bergama Vitorija Feltrija: “Kralj Mida Perkasi”. Aluzija je više nego jasna budući da Perkasi, kao Mida, pretvara sve u zlato što dotakne, o čemu svedoče uspesi Atalante, proizvodnja talenata, izgradnja novog stadiona.

“Apel Gabijadiniju: Toro te čeka”, stvara atmosferu Tutosport za povratak u Italiju igrača Sautemptona . Istovremeno se piše da bi Torino mogao da vrati na Čizmu i Simonea Zazu.

List prenosi i dominantno raspoloženje navijača Milana prema Donarumi koje je postalo još negativnije posle dva kiksa protiv Juvea: “Navijači Milana: Donaruma odlazi”.

U dnu strane se prenosi upozorenje sportskog direktora Sasuola Karnevalija upućeno Nerazurima pred sutrašnji meč. “Pažnja Inter: Nećemo vas pustiti”, odgovorio je upozorenjem Karnevali na sve glasnije priče da će Sasuolo, sa već sačuvanim statusom prvoligaša, doći na San Siro sa belom zastavom.

Piše: Željko Pantelić