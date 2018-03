Italijanska sportska štampa

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Povratak šampionata je u prvom planu italijanske sportske štampe. Analiziraju se Juventusove i Napolijeve šanse da osvoje "skudeto" i ko bi mogao da obezbedi kartu za Ligu šampiona u sudaru rimskih i milanskih klubova. Predsednik Rome Džejms Palota je izazvao brojen reakcije izjavom da Vučica nije ništa slabija od Barselone i da je srećan što je njegov tim izvukao Blaugranu u četvrtfinalu Lige šampiona. Prenosi se i da je sportski direktor Igli Tare potvrdio da Simone Inzagi ostaje u Laciju barem još dve godine, a da će De Fraj od juna biti igrač Intera. Tutosport piše da je Juve bacio oko na Antonija Marsijala, a Valentino Rosi u intervjuu za Gazetu savetuje Đanluiđiju Bufonu da sledi njegov primer i da ostane još dve godine na golu Juventusa.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

“Sve o Valeu”, objavljuje danas ekskluzivan intervju Gazeta sa Valentinom Rosijem. Najbolji vozač motora u istoriji je pričao o svojoj dugovečnosti i želji da i dalje juri na pistama. “Osećam da sam još uvek u vrhunskoj formi i to mi daje i snagu i motivaciju da guram dalje. Bufonu savetujem da sledi moj primer. Ljudima se sviđa da kažu da smo zreli za penziju, ali meni se još više sviđa da ih demantujem”, rekao je Rosi koji je odlično započeo i ovo sezonu osvajanjem trećeg mesta na prvoj VN u 2018. godini.

Rosi je još izjavio da kad pogleda spektakl koji vozači motora pružaju i koliko oni stavljaju glavu u torbu nije ispravno da piloti Formule 1 zarađuju toliko više novca o njih.

Od fudbalskih vesti u prvom planu je trka za šampionsku titulu: “Juve - Napoli, odavde do 'skudeta'”. U anketi Gazete 69 odsto ispitanika veruje da će Bjankoneri ponovo staviti 'skudeto' na dres. Ipak, u analizi kalendara do kraja prvenstva, jasno je da će, ako Napoli ne izgubi direktan dvoboj u Torinu sa Juventusom, trka za titulu biti neizvesna do kraja, s obzirom na to da Stara dama mora da ide na noge Interu i Romi.

Što se tiče utakmice Juve - Milan, list podseća da su Bjankoneri, otkako igraju na novom stadionu, uvek u Torinu pobeđivali Milan. Štaviše, Rosoneri su na prethodnim utakmicama u poslednjoj deceniji postigli samo četiri gola.

“Mirabeli objavio: Produžetak ugovora s Gatuzom je u uskršnjem jajetu”, citira list reči sportskog direktora Milana koji je otkrio da Rosoneri žele da produže ugovor sa Đenarom Gatuzom i sa njim otvore novi pobednikčki ciklus. Masimo Mirabeli je takođe podvukao da superagent Mino Rajola može da priča šta hoće, ali da Đanluiđi Donaruma ostaje u Milanu dok je po pitanju Susa bio mnogo manje optimističan budući da Španac ima raskidnu klauzulu u ugovoru.

Milanski dnevnik ističe da je u danu kada je Valter Sabatini rekao adio Suningu, podmladak Intera ostvario veliki uspeh osvajanjem turnira u Vijaređu. U redakcijskom komentaru Gazeta upozorava rukovodstvo Intera da ne izgubi olako potencijal koji ima u omladinskom pogunu.

U dnu strane se upozorava da je Italija pala na najnižu tačku od kada se obajvljuje tabela FIFA. Azuri su posle poraza od Argentine i remija sa Engleskom sišli na 20. mesto.

Na kraju milanski dnevnik objavljuje i izjavu Zvonimira Bobana, pomoćnika predsednika FIFA Đanija Infantina, da je VAR realnost i da nema povratka na prethodno: “Fudbal je sa VAR-om mnogo kredibilniji”.

CORRIERE DELLO SPORT

Simone Inzagi je zaradio jutros prvu stranu rimskog dnevnika, ne samo zbog izjava već i zbog potvrde sportskog direktora Lacija Iglija Tarea da će mlađi Inzagi ostati na klupi Nebeskoplavih, sigurno još dve godine. “Bićemo jači od svega”, poručio je trener Lacija na predavanju đacima u jednoj rimskoj školi. “Nema više opravdanja niti pravdanja sa sudijskim greškama. Idemo napred bez protesta”, poručio je Inzagi.

“Roma, koliko želja za Kamp Nouom”, svedoči Korijere o velikom interesovanju navijača Rome za utakmicu protiv Barse i pored skupih ulaznica (89 euro) plus svi ostali troškovi. Na unutrašnjim stranama se citiraju reči predsednika Džejmsa Palote koji je uporedio Romu s Barselonom rekavši da su na istoj ravni. Ta izjava Palote je prorpaćena sarkastičnim komentarima u italijanskim medijima da se vidi da vlasnik Đalorosih nije pratio fudbal, po sopstvenom priznanju, do pre par godina. Ipak, predsednik Rome je smirio navijače obećavši da Alison neće biti prodat ovog leta i pored brojnih i unosnih ponuda. “Alison i i Under ostaju. Nismo samoposluga gde svako može da kupi šta hoće”, iskazao je negodovanje Palota zbog prodaja vrhunskih fudbalera tokom njegovog predsednikovanja pravdajući ih raskidnim klauzulama (slučaj Miralema Pjanića) ili voljom igrača da promene sredinu (Mohamed Salah).

“Mađioničar Insinje za preticanje”, piše Korijere da se Napolijev reprezentativac vratio pun samopozdanja posle meča na Vembliju na kojem je postigao gol iz penala za Italiju. Takođe se objavljuje vest da se Marek Hamšik oporavio od povrede u rekordnom roku i da će biti na raspolaganju za meč sa Sasuolom u subotu.

Korijere piše i da je prvi čovek Fudbalskog saveza Italije Fabričini najavio da će biti izabran selektor koji ima specifičnu snagu i ulogu u kalču. Ta izjava se tumači kao indicija da Luiđi di Bjađo sigurno neće ostati na čelu Azura. Raste konsenzus i samim tim šanse za imenovanje Roberta Mančinija.

Na kraju, rimski dnevnik donosi priču da je Žoze Murinjo u planovima PSŽ-a za sledeću sezoni. Imajući u vidu odnos Portugalca sa Upravom i delom ambijenta Mančester Junajteda nije isključeno, tvrdi Korijere, da Murinjo prihvati ponudu katarskog šeika.

TUTTOSPORT

“Juve obrađuje Marsijala”, lansira Tutosport bombastičnu vest. Na unutrašnjim stranama objašnjava da je francuskih napadač nezadovoljan statusom koji ima u Mančester Junajtedu i budući da mu ističe ugovor u junu 2019. godine vrlo lako bi mogao da promeni sredinu ovog leta. List podseća da je Marsijal već nekoliko godina jedan od omiljenih igrača Đuzepea Marote i Fabija Paratičija i da generalni i sporstski direktori Juvea nisu uzeli reprezentativca Francuske zbog basnoslovne ponude, u to vreme, Junajteda za talantovanog napadača koji je stasao u Lionu.

Ispod zaglavja torinski dnevnik najavljuje susret u četiri oka između trenera Valtera Macarija i kapitena Andree Belotija: “Galo - Macari: suočavanje”. Motiv za konfrontaciju između dvojice su izjave Belotija tokom boravka u reprezentaciji koje se nisu svidele ni Macariju.

Tutosport analizira pojačanja i pojedine odluke Suning grupe otkako je preuzela Inter i konstatuje: “Pojačanja i izbori su često pogrešni tako je Suning doveo sebe pred rampu”. Tutosport je doveo u sumnju i ostanak familije Žang na kormilu Intera što je u međuvremenu kineska tajkunska familija iz Nankina demantovala.

Za krilnog napadača Milana Susa, Tutosport tvrdi da će teško dobiti poziv za selekciju Španije za Mundijal u Rusiji: “Suso je presudan za Milana, ali ga u nacionalnoj selekciji ne primećuju”.

Piše: Željko Pantelić