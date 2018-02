Burazeru, ti znači ne razgovaraš ni sa kim...

Kiksara. Nema navijača Liverpula, a da ne pomisli prvo na to kada mu neko spomene ime Dejana Lovrena.

Često osporavani defanzivac Crvenih konačno je otvorio dušu i to u ekskluzivnom intervjuu za britanski Skaj Sports. I odmah je iznenadio javnost zanimljivim otkrićem kao na primer da svaki put kažnjava samog sebe posle greške na utakmici.

"Najveći sam kritičar samom sebi kada pogrešim. Po nekoliko dana ne razgovaram ni sa kim. Takav sam. To je kazna koju sam sebi odredio jer nisam bio uspešan", kaže Lovren koji se prethodnih meseci verovatno nije ispričao sit ni sa kim, imajući u vidu količinu grešaka.

Opet, ne zanima ga šta drugi misle o njemu i smatra sebe jednim od najboljih štopera u Engleskoj.

"Ne opterećujem se time šta drugi kažu za mene. Važno mi je samo šta trener kaže jer je on taj koji odlučuje u mom poslu. Ako je on zadovoljan sa mnom, to je potvrda da dobro treniram i da sam jedan od najboljih štopera u Premijer ligi. Kada ste 18 utakmica bez poraza ljudi kažu 'vau, on je stvarno dobar', ali kada ekipa kiksne svi upru prstom u nas četvoricu pozadi. Nije nam lako", napominje Lovren.

Hrvat će danas sa Liverpulom gostovati svom bivšem timu Sautemptonu (17.30 časova), a umesto njemu zviždaće Virdžilu van Dajku koji je nedavno prešao na Enfild.

"Biće to čudan osećaj. Do sada su mi navijači tamo zviždali, ali jedva čekam da vidim koga će ovaj put više izviždati, mene ili Van Dajka. Bilo mi je lepo u Sautemptonu, pomogao mi je dosta, a zahvalan sam i njihovim navijačima", poručio je Dejan Lovren.

