Antoan Grizman

Kad Barselona pozove - niko ne spušta slušalicu. Antoan Grizman je u više navrata pokazao svoju odanost Atletiku, poslednji put kada je letos odbio sve ponude da bi mogao Jorgandžijama posle Fifine zabrane registracije igrača, ali ovaj put ni njemu nije lako. Veliki fudbaleri vole da osvajaju titule, a s obzirom da je Barselona uparila Lionela Mesija, Luisa Suareza i Filipea Kutinja, te izdvojila novac za još Grizi se ozbiljno razmišlja. Štaviše, dobar deo javnosti je uveren da je Grizman već pristao, te da se samo traži pravi trenutak da se to nežno saopšti Atletikovim navijačima-

Dok se to ne desi isredaće se još mnoge priče, a danas se nekako spontano Grizmanovo lice našlo na naslovnim strama medija u Španiji, Francuskoj, pa čak i Italiji zbog spekulacija da se Dijego Simeone sastao sa Paulom Dibalom kako bi njega doveo umesto Grizmana. Istina je naravno malo drugačija. Zemljaci iz Argentine jesu bili na večeri, ali čisto prijateljskoj. Ništa više od toga.

Uostalom, Atletiko još pokušava da ubedi Grizmana da ostane. Madridski Razon tvrdi da je predsednik Migel Anhel Gil spreman da mu ponudi godišnju platu od čak 20.000.000 evra! Trenutna ona iznosi 14.000.000 po sezoni i najviša je na stadionu Vanda Metropolitanu uz onu koja ide baš na Simeoneov račun.

Čini se uzalud, Katalonci pišu da je Grizmanova supruga već tražila stanove u Barsi. Pari Sen Žermen i Mančester junajted više niko ni ne pominje. Ali Atletiko ne bi bio to što jeste da tako lako odustaje, pa je u pomoć presedniku priskočio i Dijego Kosta. Čini se da bi on najteže podneo Grizmanov odlazak.

“Dok sam bio u Brazilu stalno me je zvao da dođem u Atletiko. Ne bih voleo sad da ostanem sam ovde. Grizman zna koliko ga volimo u Atletiku“, kaže Kosta.

A šta kaže sam Grizman?

“Želim da u Rusiju idem čiste glave. Rekao sam sestri (koja mu je menadžer, prim.aut) da, bilo da ostajem ili ne, ovo sve mora da se završi pre Svetskog prvenstva“.

(FOTO: Action Images)