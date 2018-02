Čelsi i Luis Enrike - tek na leto! Lučo čeka pajtose iz Viga, Kontea menjaju dvojica Romanovih drugara

Taman kada je izgledalo da je Čelsi u Antoniju Konteu dobio trenera na duže staze, klupa Plavaca se opet pokazala kao ukleta i Italijan se bori da preživi na njoj.

Iako je Konte imao neverovatnu prvu sezonu i dominantno osvojio titulu, iako je za ovih sezonu i po osvojio isti broj bodova u Engleskoj kao njegov klasić Pep Gvardiola na klupi Mančester Sitija, to očigledno nije dovoljno. Nešto slabija ova sezona bi mogla uskoro da košta otkaza temperamentnog Italijana jer Čelsi nije odbranio titulu i posle slabih partija u poslednje vreme mu visi plasman u Ligu šampiona. Rezultati na ostalim frontovima su dobri. Plavci su u osminama finala Lige šampiona i FA Kupa, u Liga kupu su došli do polufinala gde ih je zaustavio Arsenal, ali Abramoviču se ne dopada Konteov stil. Italijan još od letos javno kuka da nema uticaja na transfer politiku Čelsija, da mu klub ne dovodi pojačanja koja želi i da nema dovoljno jaku klupu za igru na četiri fronta... I to će ga najverovatnije koštati posla. Pogotovo ako za vikend ne pobedi VBA. Ugovor do 2019. ga neće zaštititi jer Abramoviču nije strano da trenerima plaća obeštećenja kad poželi da ih smeni...

Konte bi možda i već bio smenjen da je Luis Enrike spreman da odmah prihvati ponudu koja mu je poslata. Ali popularni Lučo nije raspoložen da odmah preuzme vruć krompir u ruke i da rizikuje krckanje ugleda koji je stvorio za tri godine uspešnog rada na klupi Barselone. U žestokoj konkurenciji Premijer lige, sa ekipom koja diše na škrge zbog Konteovih metoda i dvomečom na vidiku protiv svemoćne Barsa u osmini finala Lige šampiona, Luis Enrike postupa razumno i ne želi da pogine odmah na početku mandata u Čelsiju. Njegova ideja je da na leto prihvati ponudu Plavaca i sačeka saradnike koji su trentno zaposleni u Selti. Enrikeovi pomoćnici iz Barselone trenutno rade u Vigu. Njegova desna ruke Unzue je prvi trener Selte, a tamo su i kondicioni trener Rafel Pol, pomoćnik Robert Moreno i psiholog Hoakin Valdes. Osim Unzuea bi svi oni rado pristali da za veće pare rade sa Enrikeom u Čelsiju, ali kada se aktuelna sezona završi. Ni oni, ni Lučo ne žele da Unzuea ostave na cedilu usred sezone. Što sasvim odgovora Enrikeu kao dobar izgovor Čelsiju...

Zato Čelsi ne žuri panično sa smenom Kontea, ali ako brod nastavi da tone, pokušaće sa receptom poput proleća 2012. kada je autsajder Di Mateo kao privremeno rešenje preuzeo ekipu od Viljas Boaša. Tada je Di Mateo šok-terapijom restartovao ekipu, nadoknadio poraz od Napolija u osmini finala, eliminisao Napolitance na čudesan način u revanšu i kasnije vodio Čelsi do senzacionalnog trijumfa u Ligi šampiona. Sada se u Čelsiju premišljaju da li da isto urade pred dvomeč sa Barselonom u Ligi šampiona i podignu šanse. Ekipi bi možda prijala promena s obzirom da se sve više spekuliše o nezadovoljstvu igrača sa Konteom i njegovim žestokim metodama. A Čelsijevoj svlačionici ne bi bio prvi put da „buši“ trenera...

Ako se to desi, onda kao dvojica „vatrogasaca“ figuriraju dvojica Romanovih dobrih prijatelja. Prvi je Gus Hidink koji je već dva puta dolazio kao prinudno rešenje posle smena trenera. Drugi je Abramovičev dobar drugar Leonid Slucki koji je trenutno bez posla, a ima prilično iskustva. Neko od njih dvojice bi mogao da provede sezonu kraju, a ako Luis Enrike odbije i tada, pominje se još jedan opcija. Kao kandidat za sledeće leto lebdi ime Mauricija Sarija koji ima otkupnu klauzulu od 8.000.000 evra u Napoliju - što je sića za Abramoviča - a nije baš zadovoljan nekim stvarima u klubu iz Napulja i oteže u pregovorima oko novog ugovora.

Konte ima ugovor do 2019. godine, ali posle VBA možda neće imati posao ako ne pobedi... Čelsi je spreman na nekoliko scenarija.

(FOTO: Action images)