Tajni pregoviri sa Pari Sen Žermenom, potom Real Madrid, a na kraju i novi ugovor. Tibo Kurtoa je umoran od svih priča i natpisima medija vezanih za njegov ostanak u Čelsiju, pa je u razgovoru za belgijske medije pokušao malo da razjasni situaciju.

On poručuje da je budućnost, barem ona blista, prilično izvesna kada je on u pitanju.

“Malo sam umoran od toga da svaki put pričam o svojoj budućnosti. Imam još godinu dana ugovara i moram uskoro da razgovaram sa ljudima iz kluba o tome, ali već znam da ću sledeće sezone biti u Čelsiju. To da li će doći do saradnje ili ne želeo bih da razjasnim pred početak Svetskog prvenstva“, jasan je Kurtoa.

Reprezentativac Belgije se potom osvrnuo na kritike Luja van Gala koji je njegove primljene golove protiv Barselone nazvao „glupim greškama”.

„Kada čujem takozvane stručnjake, mislim da oni ne znaju ništa o golmanima, kao Van Gal na primer. Takvi ljudi ne bi trebalo da govore o golmanima. Znam da radim dobro i da u vrhunskoj formi čekam Mundijal”, rekao je Kurtoa.

Kurota već četvrtu sezonu uzastopno brani u Londonu i do sada je zabeležio 147 utakmica u svim takmičenjima. Ranije je govorio kako mu je teško da živi bez porodice, koja je u Madridu, ali i da će produžetak njegove saradnje sa Čelsijem zavistiti od toga da li će paraf na novi ugovor staviti i njegov sunarodnik Eden Azar.

