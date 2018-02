Četiri prekida u Frankfurtu i Ajtraht na putu ka Ligi šampiona: Čak ni frizer ne radi ponedeljkom? (VIDEO)

Ajntrahtovi navijači nezadovoljni

Uvek je važila za prvenstvo u kome su navijači na prvom mesto, ali i Bundesliga nije mogla da odoli šumu novčanica. Dok je u većini zemalja igranje utakmica ponedeljkom, Nemci nikako da prihvate - profit je iznad svega. Nije ljudski, ali kapitalizam je to. Samo što u zemlji razvijenoj kao Nemačka umeju da postave granice. A granica preko koje u Franfurtu neće da pređu jeste baš to - utakmice ponedeljkom.

Istina, večeras su se radovali, pošto je Ajntraht u derbiju kola preokretom stigao do pobede nad Lajpcigom i rezultatom 2:1 probio se do trećeg mesta na tabeli čime je podvukao da se nimalo ne šali ne samo sa izlaskom u Ligu Evrope, već da je naciljao i Ligu šampiona.

Ipak, kako je do konačnog raspleta ostalo još mnogo, večerašnji meč će biti upamćen po navijačkim masovnim, mada mirnim protestima Ajntrahtovih navijača. Na desetine parola pre početka utakmica. “Čak i moj frizer je slobodan u ponedeljak”. “Fudbal je za navijače, ne za blejače”. “Pabovi puni, stadioni prazni”. “Rejtinzi rastu, navijače pate”. “Dobro veče funkcioneri, zašto ne odlepršate svojim putem, leminzi jedni”. I za kraj “Gostovanja vraćaju fudbal - Ajntraht protiv utakmica ponedeljkom”.

Jednostavno je: Nemci rade. Svi, srećom po njih. I samo retki sebi mogu da dozvole da otputuju na gostovanja ponedeljkom, a onda rano u utorak rano ujutru budu na poslu. U Nemačkoj je sve u minut. Istina, igralo se i ranije ponedeljkom u Bundesligi, mnogo ređe nego u drugim ligama, ali pošto je plan da toga bude sve više, u Franfkurtu su rešili da dignu glas. Početak meča je kasnio, pošto su domaći navijači - uz asistenciju redara koji su im širom otvorili kapije - uleteli na atletsku stazu. Nije bilo ni najmanjeg incidenta, ali je došlo do prvog kraćeg prekida pa je početak utakmice kasnio. Nešto drugačija situacija početkom drugog poluvremena, kada su na teren poletele prvo teniske loptice, pa kad su one počišćene i rolne toalet papira. To su dakle bila tri prekida, a četvrti smo videli krajem prvog poluvremena kada su se umalo potukli Japanac Makoto Hasebe i Nabi Keita.

Što se tiče same igre, apsolutno zaslužena pobeda Ajntrahta, iako su gosti prvi stigli do gola posle odlične akcije skoro celog tima iz 13. minuta i egzekucije Žan-Kevina Ogustena.

Međutim, i do tog trenutka, Ajntraht je bio bolji tim na terenu, a ove sezone izabranici Nika Kovača ne daju se tako lako poraziti. Odbrana Lajcpiga konfuzno je reagovala posle jednog kornera sa desne strane, Amerikanac Timoti Čendler je posle velike gužve ostavljen sam na suprotnoj stative, pa su domaći vođstvo rivala anulirali u 22. minutu.

Samo četiri minuta kasnije - potpuni preokret. Izleteo je neoprezno Lajpcigov kapiten Vili Orban, loše ispucao loptu, a Ante Rebić je momentalno sproveo do Kevina Princa Boatenga, koji takve uglavnom koristi. Kroz noge Peteru Gulačiju za 2:1. Ajntraht na putu ka Ligi šampiona. Niko ne bi smeo da ga otpiše unapred.

Bundesligi, 23. kolo:

Petak:

Herta - Majnc 0:2 (0:1)

/Kvajson 40, 65/

Subota:

Keln - Hanover 1:1 (1:1)

/Osako 30 - Filkrug 37/

Hamburg - Leverkuzen 1:2 (0:1)

/Han 70 - Bejli 40, Haverc 50/

Frajburg - Verder 1:0 (1:0)

/Petersen 24. penal/

Volfzburg - Bajern 1:2 (1:0)

/Didavi 8 - Vagner 64, Levandovski 90+1. penal/

Šalke - Hofenhajm 2:1 (2:0)

/Kerer 11, Embolo 29 - Kramarić 78/

Nedelja:

Augzburg - Štutgart 0:1 (0:1)

/Gomez 27/

Menhengladbah - Dortmund 0:1 (0:1)

/Rojs 32/

Ponedeljak:

Ajntraht - Lajcpig 2:1 (2:1)

/Čandler 22, Boateng 26 - Ogusten 13/

(FOTO: Action Images)