Podgorička Budućnost će ovu sezonu završiti bez ijednog trofeja. Za najznačajniji fudbalski kolektiv Crne Gore veliki je to udarac, što je samo pojačalo priče da će se desiti ono što navijači odavno žele - da Vladmir Vermezović dobije otkaz.

Šef struke Podgoričana je nakon ispadanja u polufina Kupa Crne Gore u sredu od Mladosti doživeo teške uvrede od Varvara, ali i ostatka tribina, a osvanulo je i nekoliko pretećih grafita u nekadašnjem Titogradu. Iskusnog Beograđanina takve stvari ne tangiraju mnogo.

"Od drugog kola počela su vređanja sa tribina, što je simptomatično", izjavio je popularni čika Crni na konferenciji za štampu, a prenosi cg-fudbal.com,"Neprijatnosti sam imao jedino na stadionu, lagao bih kada bih rekao da sam imao neprijatnosti van stadiona. To su navijačke strasti… Naravno da ne generalizujem sve navijače Budućnosti, niti narod u Crnoj Gori. Ljudi koji su me doveli u Budućnost će odlučiti kada ću otići. U ugovoru sve piše, nema tu velike filozofije, nisam Murinjo pa da imam višemilionski ugovor. Da sam u bilo kom trenutku osetio da moji saradnici i ja ne radimo kako treba, odmah bih napustio klupu".

Budučnost u subotu gostuje Rudaru u Pljevljima u okviru 32. kola šampionata Crne Gore, a sve utakmice ove runde počinju od 17 časova. Podghoričani su u katastrofalnoj formi, a na poslednjih 127 mečeva u svim takmičenjima zabeležili su tek dva trijumfa!

