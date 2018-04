Sredina aprila - vreme je za završnice većine liga u Evropi. Pasionirani kladioci već prave kombinacije kome šta treba za titulu, za Evropu, za opstanak... Ali, kreću i norveške egzotične lige, koje postaju zanimljive posebno tokom letnjih meseci kada baš i nema mnogo fudbalskih dešavanja. Ovaj put na skeneru Mozzart Sporta našle su se dve grupe trećeg ranga takmičenja. Kao i pre dve nedelje, srpski golman i trener Vlada Filipović, koji je sedam godina stanovnik Alte, za naše verne čitaoce analizira ekipe. Spremite se, polećemo, sve puca od informacija, zanimljivosti, pikanterija sa dalekog severa Evrope.

Prošlih sezona postojale su četiri grupe trećih liga, ali od ove godine timovi su podeljeni u dve grupe sa po 14 klubova. Filipović već na startu razgovora otkriva zanimljive detalje oko transformacije liga.

"Fudbalski savez Norveške je doveo holandske stručnjake koji imaju za cilj da podignu fudbal na viši nivo. Bilo je čak ideja da u ovom rangu takmičenja bude eksperiment sa letećim izmenama, ali na kraju odustalo od toga. Samo pobednik obe grupe ima obezbeđeno mesto u višem rangu. Drugoplasirane ekipe igraju između sebe dva meča, pa bolji igra plej-of za ulazak u drugi rang Norveške sa 14. plasiranim timom iz prve divizije, odnosno drugog ranga takmičenja. Po tri tima se sele u četvrtu ligu. Ono što je zanimljivo da većina ekipa, pogotovo sa severa Norveške, igraju u zatvorenim prostorima - "balonima", jer je nemoguće u nekim gradovima igrati jer je veliki sneg", istakao je Filipović.

U Grupi 1 naš sagovornik nema dilemu - najbolji je Fredrikstad i on je već viđen u višem rangu.

"Fredrikstad ima ekipu ne samo za drugu ligu nego i za najviši rang. Radi se o klubu koji je igrao ne tako davno Elitseriju, ali je usledila kriza. To je u Norveškoj normalno da ekipe imaju oscilacije. Prošle godine je ispao, ali se klub konsolidovao i svi u Norveškoj smatraju da će da se prošeta ove sezone do višeg ranga. Koliko je ozbiljan projekat vraćanje na stare slave govori podatak da je angažovan nekadašnji selektor Norveške Per Matijas Hogmo. On je smenjen prošle godine sa kormila Norveške zbog slabih igara i rezultata. Mogao je da ostane u Fudbalskom savezu Norveške gde bi bio plaćen jer je dobio otkaz, ali je odlučio da dođe u treći rang. Dobro finansijski stoji, ima jedan od najlepših stadiona u zemlji. Doveden je i pomoćni trener, nekadašnji igrač Tromsea Bjorn Johansen. Znam da je on dobro plaćen za norveške uslove. Igrački su najjači, imaju dva Finca, Danca, Hrvata, pojačali su se igračima iz višeg ranga. Recimo, napadač Kjel Rune Selin ima iskustva u Elitseriji. Prošle godine je u Sandnesu postigao 11 golova, pre toga uSanderfjordu 14 puta je zatresao mrežu u sezoni."

Iskusni srpski golman dugo živi u Alti, trenira sa tim klubom pa najbolje poznaje stanje u ekipi koja dolazi iz najsevernijeg grada u Norveškoj.

"Alta je specifičan klub. Svoje mečeve igra u zatvorenom prostoru. Balon može da primi 3.000 gledalaca. Alta je sigurno najnepoželjniji domaćin. Ne vole ekipe ovde da igraju, izgube mnogo na putovanju. Primera radi, do Osla se putuje dva sata avionom. Važno je istaći da grupe nisu pravljene po geografskom ključu, pa će i ekipe sa juga zemlje da gostuju ovde, a to je veliki problem. Alta je zato uvek neugodan domaćin. Što se tiče tima, napravljeno je dosta promena tokom dve sezone. Trener koji je bio tu sedam godina je otišao, a sada je na kormilu Bord Flovik, koji je stigao iz Tromsea. Prethodni stručnjak je gajio stil igre u stilu "Branimo se, a u napadu šta uradimo". Novi trener je pokušao da promeni stil igre, da bude ofanzivniji, ali nije to išlo u pripremnim mečevima. Na tri meča su zabeleženi porazi, uz gol razliku 0:13. Jedostavno, brzo je uvideo da ne može tako lako da promeni sistem igre. Odbrana je jači deo tima, ali je vezni red desetkovan odlascima. Klub je napustio Senegalac Mihta Tijune, koji je 2009. godine bio najbolji fudbaler Norveške kada je nosio dres Moldea. Otišao je i Aziz Idris, koji je bio važan deo tima prošle sezone. Biće u gornjem delu tabele, ali mislim da ne može da budu među prve tri ekipe. Tradicionalno, Alta igra dobro prvi deo sezone, kasnije padne. "

Od ekipa koje će se boriti za viši rang, Filipović izdvaja: Asker, Elverum, Honefoš i Raufoš.

"Asker na početku sezone ima problema sa golmanima. Oba čuvara mreže su povređena pa su na brzinu doveli golmana na pozajmicu iz Stabeka. Iz Stromsgodseta je stigao talentovani 19-godišnji Knut Alehander, kome predviđaju lepu budućnost u Norveškoj. Ovde će imati dobru minutažu i šansu da se nametne. Štoper je iz Engleske Aron Džons, koji je na Ostrvu igrao za Sautport. To je ekipa za vrh, u Top 4. Raufoš je bio odličan u pripremnim mečevima, pobedio je kineski Tijanđin gde igra Džon Obi Mikel, nekadašnji vezista Čelsija. Napad predvodi robusni Šveđanin Anton Heningson. Njega je tražio Lilestrem iz Elitserije, kasnije i Kongsvinger, ali nije hteo da ide, ostao je u klubu."

Za Raufoš igra i veoma zanimljiv igrač sa Islanda, Iglafur Kristijanson.

"On je u svojoj zemlji bio golman. Stigao je ovde u Norveškoj u Herd, koji je u četvrtoj ligi i tu je dve godine bio najbolji strelac tima."

U odbrani Honefoša su dvojica igrača na "ić".

"To je klub koji dobro stoji finansijski. U odbrani je Šveđanin Benjamin Omerović, koji je bio na meti mnogo jačih klubova i pitanje koliko će još da bude u klubu. Štoper sa Islanda zove se Marko Valdimar Janković. Iz danskog Kogea je stigao ofanzivni vezista Sami Kamel i on bi trebalo da bude ključni igrač tima."

Filipović posebno ističe da treba da se bude oprezan kod drugih timova Od Grenlanda i Stabeka.

"S njima je uvek misterija. Druge ekipe najboljih klubova Norveške igraju pretežno ponedeljkom. Nikada se ne zna ko će da igra, posebno na gostujućim terenima. Nekada budu isključivo sa omladincima, a nekada umeju da dovedu igrače koji su na pragu prvog tima ili one koji se oporavljaju od povreda pa im treba utakmice u nogama. Onda je to druga priča, razlika u kvalitetu se odmah vidi. Obično, ako je dan razlike između odigravanja utakmice prve i druge ekipe, igraju sa klincima. Međutim, ako je bar dva dana pauza, po pravilu druge ekipe budu sa jačim sastavom. Definitivno ne mogu u viši rang po pravilima Fudbalskog saveza Norveške. Realno je da i Od Grenland i Stabek budu u donjem delu tabele, da se grčevito bore za opstanak."

O ostalim ekipama, iskusni golman ističe:

"Mos je nekada igrao elitnu ligu, pa je prošle godine ispao čak u četvrti rang. Sada se vratio, finansijski se konsolidovao i ima ekipu zavrh. Grorud je oslabljen, napustili su ga svi važniji igrači, otišao je

i trener, ne ginu mu borba za opstanak. Fram Larvik je klub bogate tradicije, Berum pravi igrače, imao mlad tim, dok za Mjolner igraju samostudenti iz Narvika. Nibergsund ima finansijske probleme i glavni je kandidat za ispadanje."

Za razlku od Grupe 1 gde je jasno ko je najbolji, u Grupi 2 je mnogoujednačenija borba za viši rang.

"Nema izrazitih favorita, ali se za nijansu izdvajaju: Brine, Skeid, Hodi Arendal. Između ta četiri kluba treba tražiti šampiona ove lige. Brine ima bogatu tradiciju, nekada je igrao i najviši rang. Ima dobar stadion, sada se konsolidovao i želi u viši rang. Na golu je Litvanac Igor Spiridonov, dok za ovaj klub igra i standarni reprezentativc Farskih Ostrva Rogvi Baldvison. Skeid trenira Tom Nordli. On je inače ekspert u Norveškoj, komentariše utakmice Elitserije na televiziji. Uvek je kandidat za trenere u prvoj i drugoj ligi kad god neko dobije otkaz, ali je već drugu sezonu u Skeidu. On igra ofanzivni fudbal, na gol više.

Od ostalih zanimljivosti iz Grupe 2, Filipović izdvaja.

"KFUM su osnovali futsaleri. Posle malog fubala odlučili su da se oprobaju i u velikom. Kjelsas zovu timom sa "krova Osla". Ekonomski jako slabo stoje i boriće se za opstanak. Radi se o veoma mladoj ekipi. Stjordals Blink je prošle godine nadmoćno osvojio prvo mesto u četvrtoj ligi sa čak 16 bodova više u odnosu na drugoplasiranog. Doveli su osmoricu igrača, iz Rozenborga je stigao 19-godišnji Simen Nordskag. Mislim da se neće boriti za opstanak. Još jedan novajlija Bratvag igrao je dobro u pripremnim mečevima. Doveli su čak i proligaške igrače, iz Olesunda, a golman je Brazilac Nejdson da Silva. Prošle godine branio je za Elverum, a bio je i u Moldeu. Hod je kandidat za vrh. Ima hendikep što je komšijski klub Olesunda, a trener Lars Bohinen je uzeo sve što je valjalo iz tog mesta i okoline, pa je Hod morao da se zadovolji igračima koji nisu uspeli da se izbor u jačem klubu koji je rang više. Egersund je za sredinu tabele, dok će za opstanak sigurno da se bore: Valerenga 2, Nardo, Vidar i Vard Haugesund", završio je Vlada Filipović iscrpnu analizu ovih egzotičnih liga Norveške za Mozzart Sport.

TREĆE LIGE NORVEŠKE - 1. KOLO:

GRUPA 1

PONEDELJAK

Od Grenland 2 - Stabek 2 3:1 (2:0)

SUBOTA

NEDELJA

GRUPA 2

SUBOTA

NEDELJA

Vrednost timova prema proceni portala Transfermarkt

GRUPA 1

Fredrikstad 1.530.000

Stabek 2 1.000.000

Berum 800.000

Fram Larvik 700.000

Honefoš 700.000

Od Grenland 2 650.000

Elverum 600.000

Alta 575.000

Mos 500.000

Raufoš 450.000

Asker 425.000

Mjolner 300.000

Grorud 275.000

Nibergsund 125.000

* Cifre su u evrima

GRUPA 2

Valernega 2 2.050.000

Hod 1.100.000

Arendal 950.000

Egersunds 700.000

Bratvag 675.000

KFUM 625.000

Brine 625.000

Vidar 550.000

Flekeroj 425.000

Skeid 300.000

Vard Haugesund 275.000

Nardo 175.000

Kjelsas 100.000

Stjordals Blink 100.000

* Cifre su u evrima

Piše: Željko MUTAVDŽIĆ