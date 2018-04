Na izlazni vratima

Svako leto jovo-nanovo. Stara priča u srpskom fudbalu. Posebno kad rezultati izostanu, pa Partizan posle verovatno izgubljene titule u Superligi planira radikalne rezove u igračkom kadru i možda ne samo tu. Međutim, ovde su tema sami fudbaleri, a prema navodima Informera ovog leta bi njih čak 11 moglo da napusti Humsku.

Plus Saša Ilić, koji završava karijeru, ali to se znalo od ranije. Što se tiče ostalih, uprava Partizana bi najspremnija bila da proda trio Leandre Tavamba - Marko Janković - Sejduba Suma. Prosto zbog toga što bi od njih trojice mogla da zaradi ozbiljniji novac. Prema navodima Informera, negde oko 5.000.000 evra, po 2.000.000 za Tavambu i Jankovića i 1.000.000 za Sumu, koga su crno-beli platili 1.650.000 evra, plus bonusi za plasman u Ligu Evrope, plata...

Teoretski, klupsku kasu bi mogao da popuni i Zoran Tošić, koji ima dogovor sa klubom da može da ode u slučaju dobre ponude. Potencijalno bi popularni Bambi mogao da unese i do 1.500.000 evra, ali znamo svi da je teško predvideti koliku će cenu koji igrač dostići na tržištu.

Tu cifru od 1.500.000 evra možda bi zajedno mogle da donesu i prodaje Marka Jevtovića (800.000 evra) i Milana Mitrovića (700.000), dok bi za relativno male novce trebalo da odu Miroslav Vlićević, Bojan Ostojić, Nemanja G. Miletić i Marko Jovičić, dok Nemanji Antonovu ističe pozajmica iz Grashopersa i izvesno je da ga crno-beli neće otkupiti.

Drugačiji planovi za Sašu Zdjelara (Olimpijakos) i Danila Pantića (Čelsi). Njih dvojicu u Partizanu žele da zadrže, a šansu će, zaključuje Informer pored Armina Đerleka, Luke Cucina i Svetozara Markovića sigurno dobiti još dvojica talentovanih fudbalera: vezista Strahinja Jovanović i ofanzivac Jovan Kokir.

(FOTO: Star Sport)